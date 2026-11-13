Розмір GTA 6 відрізняється в різних регіонах – що затіяли Rockstar

Старт попереднього завантаження GTA 6 спричинив конфуз серед геймерів. Гравці з різних куточків світу помітили, що розмір файлу гри суттєво відрізняється залежно від регіону.

Гравці з усього світу звинувачують Rockstar у вирізанні контенту GTA 6 через аномальну різницю в розмірі файлів, повідомляє Dexerto.

Невже Rockstar цензурує GTA 6?

Фанати серії та пересічні шанувальники віртуальних розваг масово почали завантажувати клієнт гри розміром близько 210 гігабайтів, чим навіть викликали глобальні проблеми з інтернетом.

Проте японські геймери звернули увагу, що їхня версія для консолі PlayStation 5 важить 208,725 гігабайтів замість 209,913 гігабайтів, які завантажують у США та Європі. Аналогічна ситуація сталася і на Xbox Series X|S.

Розбіжність розміром майже в 1,2 гігабайта викликала жваве обговорення серед спільноти.

Журналісти видання Automaton додатково виявили, що на сторінці гри в японському магазині рейтингова організація CERO надала GTA 6 віковий ценз Z, проте не поставила плашку про наявність сексуального контенту.

Водночас американські та європейські регулятори ESRB та PEGI чітко вказали на наявність відвертих сцен та оголеності. Це підштовхує до думки, що японці отримають гру без вищеперелічених "епізодів".

Релізний трейлер гри: дивіться відео

Також розбіжності знайшли у версіях для Австралії та Нової Зеландії.

Припускається, що для австралійського ринку вирізаний вміст може стосуватися віртуальних азартних ігор.

У цій країні діють суворі обмеження щодо симуляції казино у відеоіграх, через що раніше місцеві гравці втратили доступ до ігрових автоматів у GTA Online.

Попри численні теорії спільноти, представники Take-Two та Rockstar Games поки утримуються від офіційних коментарів.