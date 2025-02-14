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14 лютого, 12:25
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Valve показали графік розпродажів Steam до кінця 2025 року – що чекає на геймерів

Максим Задворський
Основні тези
  • Valve оприлюднили графік розпродажів Steam до кінця 2025 року, включаючи основні сезонні розпродажі: весняний (13 – 20 березня), літній (26 червня – 10 липня), осінній (29 вересня – 6 жовтня) та зимовий (18 грудня – 5 січня 2026 року).
  • На платформі також заплановані численні тематичні фестивалі, такі як Фестиваль локальних кооперативних ігор (10-17 лютого), Фестиваль візуальних новел (3-10 березня) та інші.

Valve потішили користувачів цифрового магазину відеоігор Steam, оприлюднивши детальний розклад усіх майбутніх розпродажів на платформі у 2025 році.

Steam оприлюднив дати проведення тематичних акцій, запланованих до кінця 2025 року, повідомляє 24 Канал з посиланням на допис у Steamworks.

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Valve представили спільноті детальний графік тематичних розпродажів, які відбудуться в Steam у 2025 році.

Найцікавішими датами є сезонні розпродажі, які пропонуватимуть великі переліки знижок на різноманітні проєкти. Отож, вони відбудуться:

  • Весняний розпродаж – з 13 по 20 березня;
  • Літній розпродаж – з 26 червня по 10 липня;
  • Осінній розпродаж – з 29 вересня по 6 жовтня;
  • Зимовий розпродаж – з 18 грудня по 5 січня 2026 року.

Окрім них на платформі також буде чимало менших акцій, які пропонуватимуть знижки на окремі жанри чи категорії відеоігор.

Повний перелік:

  • Фестиваль локальних кооперативних ігор – з 10 по 17 лютого;
  • Лютневий Фестиваль новинок Steam 2025 року – з 24 лютого по 3 березня;
  • Фестиваль візуальних новел – з 3 по 10 березня;
  • Фестиваль містобудівництва та симуляторів колонії – з 24 по 31 березня;
  • Фестиваль сокобану – з 21 по 28 квітня;
  • Фестиваль воєнних ігор – з 28 квітня по 5 травня;
  • Фестиваль збирання істот – з 12 по 19 травня;
  • Фестиваль "Зомбі проти вампірів" – з 26 травня по 2 червня;
  • Червневий Фестиваль новинок Steam 2025 року – з 9 по 16 червня;
  • Фестиваль риболовлі – з 16 по 23 червня;
  • Фестиваль автоматизації – з 14 по 21 липня;
  • Фестиваль перегонів – з 28 липня по 4 серпня;
  • Фестиваль 4Х-ігор – з 11 по 18 серпня;
  • Фестиваль стрілянок від третьої особи – з 25 серпня по 1 вересня;
  • Фестиваль політичних симуляторів – з 8 по 15 вересня;
  • Жовтневий Фестиваль новинок Steam 2025 року – з 13 по 20 жовтня;
  • Фестиваль "Страшно в Steam 4" – з 27 жовтня по 3 листопада;
  • Фестиваль ігор про тварин – з 10 по 17 листопада;
  • Фестиваль спорту – з 8 по 15 грудня;

Отож, додайте собі нагадування про старт потрібних вам розпродажів аби вигідно поповнити власну віртуальну бібліотеку Steam.