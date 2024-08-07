Датамайнер ошелешив геймерську спільноту новиною про розробку Half-Life 3

Авторитетний датамайнер розкопав у файлах компанії Valve відомості про загадковий проєкт і є усі підстави вважати, що ним може виявитися Half-Life 3.

Протягом двох десятиліть мільйони фанатів Valve очікували хоч якихось новин про пряме продовження серії Half-Life, але розробники залишалися мовчазними.

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Невже у Valve таки вміють рахувати до трьох?

Достеменно відомо, що останні кілька років студія Гейба займалася створенням ще не анонсованої гри під назвою Deadlock.

Цей проєкт перебуває на фінішній прямій, а численні витоки в мережі вже навіть дали змогу геймерам поглянути на перші скриншоти та навіть відео багатокористувацького шутера, який запозичує чимало рис у жанру MOBA.

З огляду на те, що інформація про Deadlock стала більш поширеною, ніж будь-коли, датамайнерам стало легше розбиратися у файлах компанії й це дало неабиякі плоди.

За словами відомого спеціаліста з дослідження "нутрощів" Valve – Тайлера МакВікера, Half-Life 3 може бути в розробці.

Що вказує на розробку нової "халфи"

Доказовою базою в цій новині виступає суміш публічно опублікованої інформації, а також знахідки датамайнерів.

Першим дзвіночком стало те, що одна акторка, яка вже співпрацювала з Valve, додала у своє резюме новий проєкт студії з кодовою назвою "Project White Sands", але досить швидко видалила цю згадку.

Окрім того, ще одне резюме (цього разу колишнього співробітника Valve) вказує, що він роками (з 2020 по 2023) працював над дизайном рівнів для "неоголошеної" гри Valve, які містили "макети, освітлення, бойові зіткнення та головоломки".

, що вже згаданий Deadlock – це багатокористувацька гра, в ньому точно немає місця головоломкам та "бойовим зіткненням" з NPC.

Повне дослідження Маквікера – дивитися відео

Вишенькою на торті стає знахідка МакВікера. Він виявив у файлах Valve моделі створінь, деякі з яких мають у назвах типову для серії приставку "Xen", а саме: Xen Jellyfish, Xen Gorillas, Swoopers, Pentatanks, Feral Manhacks тощо.

Попри те, що це лише купа чуток та припущень, зібраних по крупицях в одне відео, яка може виглядати як божевільна нісенітниця – це одна з найбільших новин стосовно Half-Life 3 чи, можливо, спін-офу серії, за останнє десятиліття, тож дуже хочеться вірити, що МакВікер має рацію.