Глава розробки нової Mass Effect засмутив фанатів

Канадська студія BioWare, що належить Electronic Arts, ще у грудні 2020 року офіційно підтвердила розробку нової частини Mass Effect, однак прогрес у створенні гри досі залишається мінімальним.

Останній раз BioWare офіційно звітувала про стан роботи над новим Mass Effect ще влітку 2023 року – тоді гра перебувала на стадії передпродакшену і до активної фази розробки ще не перейшла, нагадує 24 Канал.

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На початку лютого 2025 року керівник проєкту Майкл Гембл підтвердив у соцмережі X, що після півтора року ситуація не змінилася – гра досі не готова до повноцінного продакшену. Це засмутило фанатів, які побоюються, що реліз може затягнутися на невизначений термін.

Розробка просувається повільно через Dragon Age

В останні роки Mass Effect розроблявся невеликою командою, оскільки основні ресурси BioWare були кинуті на створення Dragon Age: The Veilguard. До повноцінної роботи над Mass Effect студія перейшла лише недавно.

На тлі затримки розробки Electronic Arts провела реорганізацію BioWare, внаслідок чого частину співробітників перевели в інші команди.

А тим часом Сценарист Fallout: New Vegas розповів, чи варто чекати на продовження культової гри

Попри труднощі, основна команда BioWare, що працює над грою, включає ветеранів оригінальної трилогії. Раніше повідомлялося, що Mass Effect отримає фотореалістичну графіку та зрілий тон, знайомий фанатам серії. Очікується, що гра вийде не раніше 2026–2027 років.