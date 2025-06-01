Деякі звуки з Cyberpunk 2077 здивують вас своїм походженням – розробники шокували геймерів

Розробник Cyberpunk 2077 поділився історією запису деяких звуків для гри й ви ніколи б не здогадалися чим у ній став шум апарата для напоїв з KFC чи кипіння овочевого бульйону.

Звукорежисер CD Projekt Red Себастьян Сагастуме поділився історіями про те, як він створював нові звуки для Cyberpunk 2077 працюючи над доповненням Ілюзія Свободи, інформує 24 Канал з посиланням на gamesradar+.

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Під час конференції Digital Dragons Сагастуме поділився "байками" з часів розробки DLC з українською мовою для Cyberpunk 2077.

Зокрема, розробник пригадав як опівночі прийшов у KFC, "озброєний" доволі дивним замовленням та кишеньковим диктофоном.

Я хотів запитати менеджера, чи можу я купити п'ять порцій газованої води в обмін на те, щоб вони помовчали та вимкнули музику на п'ять хвилин,

– розповів фахівець.

Усе це було заради того аби записати дозатор газованих напоїв, який потому став одним з "батьків" для звуків зброї у Phantom Liberty.

Дзижчання машини та брязкіт банок з-під газованої води зрештою перетворилися на звуки пострілу та перезаряджання пістолета. Але це ще не все.

Легким помахом руки звукорежисера у звуки зброї перетворилися звичайні овочі, що варилися у воді.

Одного разу я був удома, моя дівчина якраз варила овочі. Я почув це, і звук був вихлястим, липким. А зброя "Геркулес" стріляє кислотними кулями. Тож для мене виглядало ідеальним додати цей шар (звук кипіння овочів, – ред.) до цієї зброї,

– пригадав Себастьян.

Ось так відеоігри можуть дивувати не лише ігровим процесом, але й речима довкола нього.