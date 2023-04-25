Саме Гендріку Лессеру належить ідея перетворити прототип гри на гру саме про українського оператора дронів. Чоловік є засновником Lesser Evil Publishing, що допомагає з розробкою Death from Above та збирає кошти для України на Kickstarter.

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"Хочу натовкти пику Путіну та його друзям"

Гендрік Лессер зізнається, що його постійно атакують російські тролі. Та він щодня прокидається з думкою, що все правильно робить.

"Я вірю, що те, що я роблю, правильно. Головне тут – заспокоїти себе та свою дружину, бо коли ми тільки почали це все робити, вона сказала: "Можливо, нас вб'ють росіяни", – пригадує розробник.

На його думку, це дуже малоймовірний сценарій, але все ж таки така можливість є. Адже він особисто долучився до російсько-української війни на культурному фронті.

А ще я дуже хочу набити пику путіну, його друзям і всім, хто підтримує цю війну. І що я можу зробити? Я розробник ігор. Тому я створюю ігри, які допомагають мені виразити ці емоції та пережити їх,

– заявив Гендрік Лессер.

Ідея гри про Україну

Розробник також розповів, як виникла ідея створити гру саме про війну в Україні. Студія з Фінляндії Rockodile Games, працювала над прототипом гри про дронів, але тоді вона не мала нічого спільного з Death From Above.

Це була просто гра про керування дронами, і коли я її побачив, то сказав: "Зробімо щось для України". Я активно слідкую за ситуацією в Україні, і я бачив, що війна дронів на цій війні — це щось особливе, відмінне і самобутнє,

– розповідає Лессер.

Він запевнив, що вже давно мав ідею про створення чогось схожого. Адже давно стежить за подіями в Україні, а 24 лютого вважає другим вторгненням Росії. Перше відбулося ще взимку 2014 року.