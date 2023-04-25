Именно Гендрику Лессеру принадлежит идея превратить прототип игры в игру именно об украинском операторе дронов. Мужчина является основателем Lesser Evil Publishing, помогающим с разработкой Death from Above и собирает деньги для Украины на Kickstarter.

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"Хочу набить рожу Путину и его друзьям"

Хендрик Лессер признается, что его постоянно атакуют российские тролли. Но он каждый день просыпается с мыслью, что все правильно делает.

"Я верю, что то, что я делаю, правильно. Главное здесь – успокоить себя и свою жену, потому что когда мы только начали это все делать, она сказала: "Возможно, нас убьют русские", – вспоминает разработчик.

По его мнению, это очень маловероятный сценарий, но все же такая возможность есть. Он ведь лично присоединился к российско-украинской войне на культурном фронте.

А еще я очень хочу набить рожу путину, его друзьям и всем, кто поддерживает эту войну Что я могу сделать? Я разработчик игр. Поэтому я создаю игры, которые помогают мне выразить эти эмоции и пережить их,

– заявил Хендрик Лессер.

Идея игры об Украине

Разработчик рассказал, как возникла идея создать игру именно о войне в Украине. Студия из Финляндии Rockodile Games, работала над прототипом игры о дронах, но тогда она не имела ничего общего с Death From Above.

Это была просто игра об управлении дронами, и когда я ее увидел, то сказал: "Сделаем что-нибудь для Украины". Я активно слежу за ситуацией в Украине, и я видел, что война дронов на этой войне — это нечто особенное, отличное и самобытное.

– рассказывает Лессер.

Он заверил, что уже давно имел идею о создании чего-то похожего. Ведь давно следит за событиями в Украине, а 24 февраля считает вторым вторжением России. Первое прошло еще зимой 2014 года.