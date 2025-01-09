Творець GTA 3 розповів як в ігровій серії з'явилася відома функція

Колишній технічний директор Rockstar розповів як у GTA 3 майже випадково з'явилася цікава функція, що полюбилася багатьом геймерам.

Колишній працівник Rockstar Оббе Вермей розкрив історію виникнення одного з ракурсів камери в грі, повідомляє 24 Канал з посиланням на його сторінку в X.

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Кінематографічна камера завдячує появою потягу

Серед ракурсів камери у класичних іграх серії GTA завжди був "cinematic" (кінематографічний) варіант.

Багаторічний технічний директор студії Оббе Вермей розповів як ця функція взагалі вперше з'явилася в GTA 3.

Виявляється, що своєю появою вона завдячує потягу, а точніше вигадці розробників щодо можливості швидкого переміщення в іншу локацію за його допомоги.

За словами Вермея, спершу творці гри планували аби при використанні потяга гравця просто спавнило в потрібній локації через екран завантаження, однак потім цю ідею відкинули з технічних причин.

З іншого боку, розробникам поїздка на потязі з точки А в точку Б здавалася вельми нудно. Отож, Оббе вирішив її "врізноманітнити" додавши декілька ракурсів камери, серед яких і кінематографічний варіант.

У підсумку він настільки прийшовся до душі іншим працівникам Rockstar, що його було вирішено залишити й для інших видів транспорту.