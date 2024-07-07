Творець оригінальних God of War вважає Атрея "жахливим" персонажем

Батько франшизи God of War, розробник Девід Джаффе, жорстко розкритикував останні ігри серії, а особливо дісталося Атреєві, якого розробник назвав "жахливим" персонажем.

Колишній розробник з Santa Monica Studio – Девід Джаффе, який фактично є творцем серії God of War, продовжив транслювати своє невдоволення сучасними іграми франшизи.

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Чому Джаффе не подобається Атрей

У нещодавньому інтерв'ю з сценаристом і режисером гри Days Gone Джоном Гарвіном, батько однієї з найвідоміших франшиз Sony висловив думку, що "Атрей – жахливий персонаж як на візуальному рівні, так і на ігровому".

Пояснюючи свою позицію, ветеран ігрової індустрії сказав, що, на його думку, God of War: Ragnarok не змогла надати переконливий аргумент, чому Атрей має стати наступним основним протагоністом серії, а це те, що гра явно намагалася зробити.

Джаффе визнав, що йому сподобалася ідея Кратоса як батька, але він був розчарований персонажем, якого зробили сином Привида Спарти.

За його словами, Атрей не виглядає як "крутий" герой та не змусить гравця думати, що "я хочу бути таким хлопцем".

Уся розмова розробників – дивитися відео

А з огляду на те, що концепція передачі першості між головними героями часто передбачає, що старий протагоніст стає менш цікавим, Джаффе висловив свою думку, сказавши, що для нього Кратос усе ще набагато переконливіший та цікавіший персонаж, ніж його син.