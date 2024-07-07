Бывший разработчик из Santa Monica Studio – Дэвид Джаффе, который фактически является создателем серии God of War, продолжил транслировать свое недовольство современными играми франшизы.

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Почему Джаффе не нравится Атрей

В недавнем интервью со сценаристом и режиссером игры Days Gone Джоном Гарвином, отец одной из самых известных франшиз Sony высказал мнение, что "Атрей – ужасный персонаж как на визуальном уровне, так и на игровом".

Объясняя свою позицию, ветеран игровой индустрии сказал, что, по его мнению, God of War: Ragnarok не смогла предоставить убедительный аргумент, почему Атрей должен стать следующим основным протагонистом серии, а это то, что игра явно пыталась сделать.

Джаффе признал, что ему понравилась идея Кратоса как отца, но он был разочарован персонажем, которого сделали сыном Призрака Спарты.

По его словам, Атрей не выглядит как "крутой" герой и не заставит игрока думать, что "я хочу быть таким парнем".

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А учитывая то, что концепция передачи первенства между главными героями часто предполагает, что старый протагонист становится менее интересным, Джаффе высказал свое мнение, сказав, что для него Кратос все еще гораздо более убедительный и интересный персонаж, чем его сын.