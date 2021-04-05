У популярній грі Uncharted 4: A Thief's End автори залишили цікаву пасхалку, але більшість геймерів так і не змогла її знайти. Про цей секрет розповів один з розробників цієї відеогри.

Цікаву акцію на честь католицького Великодня вирішив провести геймдизайнер Ян Віллем Найджман. Він запропонував своїм колегам поділитися найцікавішими пасхалками ("Easter eggs"), які вони колись додавали у свої проєкти. Виявилося, що лише одиниці знаходили в Uncharted 4: A Thief's End оригінальну пасхалку на класичну сцену із серії Assassin's Creed.

До теми 7 років на пошуки: геймери так і не змогли знайти цікаву пасхалку у культовій відеогрі – фото

Цим секретом у твітері поділився Джонатан Купер, який працював над чималою кількістю відомих проєктів: Uncharted, Assassin's Creed та Mass Effect. Працюючи у компанії Naughty Dog над Uncharted 4: A Thief's End він вирішив віддати своєрідну данину повазі своїй минулій роботі – Assassin's Creed. Достатньо класична історія, але його пасхалку чомусь помітили лише одиниці.

У серії Assassin's Creed є спеціальні точки для синхронізації, які знаходяться на високих будівлях, скелях, деревах та інших об'єктах. Подібні точки вже давно стали класичною частиною геймплею у цій серії. Геймери можуть оглянути навколишню територію з таких місць, а також отримати інформацію про завдання, колекційні предмети та інші варіанти діяльності. Варто відзначити, що класичні "стрибки віри" робляться саме з таких місць.

В Uncharted 4: A Thief's End також потрібно постійно кудись видиратися, а головний герой неодноразово підіймається на різноманітні висоти. В одному з таких місць Джонатан й приховав свою пасхалку. Виявляється, якщо не торкатися геймпаду кілька секунд, то камера "оживе" та почне показувати навколишні краєвиди. Тобто відбудеться своєрідний процес синхронізації у цій відеогрі від Naughty Dog.

Геймерам така пасхалка дуже сподобалася, а відео вже зібрало понад 80 тисяч переглядів. Більшість користувачів вперше стикнулася з таким секретом, хоча були й такі, які під час своїх проходжень помітили подібну пасхалку на серію Assassin's Creed. Також варто відзначити, що Джонатан Купер залишив аналогічний секрет і в Uncharted: Lost Legacy, але його знайшли ще у серпні 2019 року (гра вийшла у 2017 році).

Пасхалка на Assassin's Creed в Uncharted 4: A Thief's End – відео

Added Assassin's Creed synchronizations in both Uncharted games I worked on but hardly anyone found the one in Uncharted 4 because you need to not touch the controller for a few seconds... https://t.co/GYXVJehj90 pic.twitter.com/NP9jiVTFJ3 — Jonathan Cooper (@GameAnim) April 4, 2021

Пасхалка на Assassin's Creed в Uncharted: Lost Legacy – відео