В популярной игре Uncharted 4: A Thief's End авторы оставили интересную пасхалку, но большинство геймеров так и не смогло ее найти. Об этом секрете рассказал один из разработчиков этой видеоигры.

Интересную акцию в честь католической Пасхи решил провести геймдизайнер Ян Виллем Найджман. Он предложил своим коллегам поделиться интересными пасхалками ("Easter eggs"), которые они когда-то добавляли в свои проекты. Оказалось, что лишь единицы находили в Uncharted 4: A Thief's End оригинальную пасхалку на классическую сцену из серии Assassin's Creed.

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Этим секретом в твиттере поделился Джонатан Купер, который работал над немалым количеством известных проектов: Uncharted, Assassin's Creed и Mass Effect. Работая в компании Naughty Dog над Uncharted 4: A Thief's End он решил отдать своеобразную дань уважения своей прошлой работе – Assassin's Creed. Достаточно классическая история, но его пасхалку почему-то заметили лишь единицы.

В серии Assassin's Creed есть специальные точки для синхронизации, которые находятся на высоких зданиях, скалах, деревьях и других объектах. Подобные точки уже давно стали классической частью геймплея в этой серии. Геймеры могут осмотреть окружающую территорию из таких мест, а также получить информацию о заданиях, коллекционных предметах и других вариантах деятельности. Стоит отметить, что классические "прыжки веры" делаются именно с таких мест.

В Uncharted 4: A Thief's End также нужно постоянно куда-то взбираться, а главный герой неоднократно поднимается на различные высоты. В одном из таких мест Джонатан и припрятал свою пасхалку. Оказывается, если не касаться геймпада несколько секунд, то камера "оживет" и начнет показывать окружающие пейзажи. То есть произойдет своеобразный процесс синхронизации в этой видеоигре от Naughty Dog.

Геймерам такая пасхалка очень понравилась, а видео уже собрало более 80 тысяч просмотров. Большинство пользователей впервые столкнулось с таким секретом, хотя были и такие, которые во время своих прохождений заметили подобную пасхалку на серию Assassin's Creed. Также стоит отметить, что Джонатан Купер оставил аналогичный секрет и в Uncharted: Lost Legacy, но его нашли еще в августе 2019 года (игра вышла в 2017 году).

Пасхалка на Assassin's Creed в Uncharted 4: A Thief's End​ – видео

Added Assassin's Creed synchronizations in both Uncharted games I worked on but hardly anyone found the one in Uncharted 4 because you need to not touch the controller for a few seconds... https://t.co/GYXVJehj90 pic.twitter.com/NP9jiVTFJ3 — Jonathan Cooper (@GameAnim) April 4, 2021

Пасхалка на Assassin's Creed в Uncharted: Lost Legacy – видео