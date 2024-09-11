Творець Super Smash Bros вибачився перед фанатами гри з дуже дивної причини

Шанувальників файтингу Super Smash Bros. здивували вибачення головного творця проєкту – Масахіро Сакурая, який перепросив у них з доволі незвичної причини.

Зазвичай, розробники відеоігор лише раді, коли геймери проводять у їхніх творіннях незліченну кількість годин, але у творця SSB власна думка на цей рахунок.

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Масахіро шкода часу гравців

Творець Super Smash Bros. Ultimate Масахіро Сакурай перепросив у гравців, які провели тисячі та сотні годин у його проєктах.

Знаменитий розробник висловив таку думку в останньому епізоді мініподкасту "Creating Games", підкріпивши її доволі філософськими роздумами.

У сучасному світі ви (ігри – ред.) постійно конкуруєте з усім іншим. Це боротьба за час людей. Навіть якщо в когось є багато вільного часу, це відчувається зовсім інакше, ніж у минулому. Завжди є чим зайнятися. Питання полягає в тому, як люди вирішують провести час?,

– сказав Масахіро.

Епізод подкасту – дивитися відео

У цьому розрізі, розробник неочікувано вимовив: "Мені так шкода!", звернувшись до гравців, які провели тисячі годин у Super Smash Bros.

Усе через те, що як пояснив Сакурай, всі вони могли б витрачати свій дорогоцінний час на будь-що інше.

Загалом, легендарний творець дав пораду іншим розробникам – розглядати час геймерів, як валюту якою вони платять за гру і не марнувати його, наповнюючи кожну секунду своїх проєктів чимось цікавим.