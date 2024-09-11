Обычно, разработчики видеоигр только рады, когда геймеры проводят в их творениях бесчисленное количество часов, но у создателя SSB собственное мнение на этот счет.
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Масахиро жалко времени игроков
Создатель Super Smash Bros. Ultimate Масахиро Сакурай попросил прощения у игроков, которые провели тысячи и сотни часов в его проектах.
Знаменитый разработчик высказал такое мнение в последнем эпизоде мини-подкаста "Creating Games", подкрепив его довольно философскими размышлениями.
В современном мире вы (игры – ред.) постоянно конкурируете со всем остальным. Это борьба за время людей. Даже если у кого-то есть много свободного времени, это ощущается совсем иначе, чем в прошлом. Всегда есть чем заняться. Вопрос заключается в том, как люди решают провести время?,
– сказал Масахиро.
Эпизод подкаста – смотреть видео
В этом разрезе, разработчик неожиданно произнес: "Мне так жаль!", обратившись к игрокам, которые провели тысячи часов в Super Smash Bros.
Все из-за того, что как объяснил Сакурай, все они могли бы тратить свое драгоценное время на что-либо другое.
В общем, легендарный создатель дал совет другим разработчикам – рассматривать время геймеров, как валюту которой они платят за игру и не тратить его понапрасну, наполняя каждую секунду своих проектов чем-то интересным.