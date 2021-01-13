Розробники з InnerSloth показали цікаві та дивні концеп-арти ігрових персонажів зі свого архіву. Думки користувачів з приводу цих робіт розділилися, хоча більшість просто посміялася.

Розробники відеогри Among Us у своєму твіттері опублікували чималу кількість цікавих та дивних концепт-артів. Автори відзначили, що таких ігрових персонажів шанувальники ще не бачили.

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У відеогри Among Us вже величезна фанатська база, а шанувальники цього проєкту вже створили чималу кількість цікавих концептів ігрових персонажів. Геймери пропонували навіть додати у відеогру скіни на героїв з різноманітних відомих всесвітів. Варто відзначити, що відеогрі Among Us такий формат міг би дуже підійти. Наприклад, у дуже популярну гру Fall Guys: Ultimate Knockout розробники вже додали костюми з DOOM Eternal, а також спеціальні скіни відомих стрімерів.

Студія InnerSloth поки не поспішає додавати у відеогру ексклюзивні костюми чи відомих персонажів. Поки розробники вирішили поділитися з шанувальниками своїми ранніми концепт-артами персонажів з гри. Автори показали чималу кількість дивних концептів, серед яких є наступні: моторошний клоун, дивний слон, вусатий шериф, привид, який кричить та багато інших. Розробники відзначили, що створили ці концепти задля веселощів, а поділитися вирішили, бо вже не можуть страждати від цього видовища наодинці.

Дивіться відео з дивними концепт-артами від розробників відеогри Among Us

my eyes were cursed by @PuffballsUnited and now it's only fair i take everyone down with me pic.twitter.com/zcAR5ardTo — Among Us (@AmongUsGame) January 12, 2021

У коментарях під цим постом думки фанатів відеогри Among Us розділилися. Більшість користувачів просто посміялися разом з авторами відеогри, а деяких ці концепти навіть налякали. Цікаво, що чимала кількість шанувальників відмітила, що хотіла б побачити такі скіни у відеогрі Among Us.