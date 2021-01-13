Разработчики из InnerSloth показали интересные и странные концеп-арты игровых персонажей из своего архива. Мнения пользователей по поводу этих работ разделились, хотя большинство просто посмеялось.

Разработчики видеоигры Among Us в своем твиттере опубликовали большое количество интересных и странных концепт-артов. Авторы отметили, что таких игровых персонажей поклонники еще не видели.

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В видеоигры Among Us уже огромная фанатская база, а поклонники этого проекта уже создали большое количество интересных концептов игровых персонажей. Геймеры предлагали даже добавить в видеоигру скины героев из различных известных вселенных. Стоит отметить, что видеоигре Among Us такой формат мог бы очень подойти. Например, в очень популярную игру Fall Guys: Ultimate Knockout разработчики уже добавили костюмы с DOOM Eternal, а также специальные скины известных стримеров.

Студия InnerSloth пока не спешит добавлять в видеоигру эксклюзивные костюмы или известных персонажей. Пока разработчики решили поделиться с поклонниками своими ранними концепт-артами персонажей из игры. Авторы показали большое количество странных концептов, среди которых есть следующие: жуткий клоун, странный слон, усатый шериф, призрак, который кричит и многие другие. Разработчики отметили, что создали эти концепты для веселья, а поделиться решили, потому что не могут страдать от этого зрелища наедине.

Смотрите видео со странными концепт-артами от разработчиков видеоигры Among Us

my eyes were cursed by @PuffballsUnited and now it's only fair i take everyone down with me pic.twitter.com/zcAR5ardTo — Among Us (@AmongUsGame) January 12, 2021

В комментариях под этим постом мысли фанатов видеоигры Among Us разделились. Большинство пользователей просто посмеялись вместе с авторами видеоигры, а некоторых эти концепты даже напугали. Интересно, что немалое количество поклонников отметило, что хотело бы увидеть такие скины в видеоигре Among Us.