Крім того, розробники відкрили цифрове передзамовлення та показали новий трейлер гри, розповідає 24 Канал з посиланням на сайт гри Arc Riders.

Що відомо про тестування та видання гри?

Розробники з Embark Studios проведуть відкритий стрес-тест серверів для свого багатокористувацького екстракшн-шутера. Усі охочі зможуть долучитися до гри з 17 по 19 жовтня.

Ця подія дасть гравцям можливість випробувати проєкт перед його офіційним виходом, який заплановано на 30 жовтня. Гра буде доступна на PlayStation 5, Xbox Series, а також на ПК через Steam та Epic Games Store.

Трейлер Arc Riders на честь відкриття передзамовлень – дивіться відео:

Що відомо про передзамовлення Arc Riders?

Одночасно з анонсом тестування стартували цифрові передзамовлення. Гравцям доступні два видання:

Standard Edition за 40 євро , що містить базову копію гри. (В Україні коштує 1675 гривень )

за , що містить базову копію гри. (В Україні коштує ) Deluxe Edition за 60 євро. (В Україні коштуватиме 2500 гривень)

Окрім гри, делюкс-видання включає косметичний набір "Wanderer" (легендарний одяг "Valente", рюкзак "Pathfinder" з кріпленням "Blanket Roll", косметику для персонажа, легендарну емоцію та скін "Scrappy"), а також 2400 токенів Raider, які можна буде обміняти на ігровий контент.

Гравці, які оформлять передзамовлення Deluxe Edition, додатково отримають бонусний косметичний набір "Astro", до якого входить легендарний одяг "G-sui", рюкзак "Salvager", кріплення для рюкзака "Spaceship Souvenir" та варіанти кольорів для одягу.

Про що гра Arc Riders?

ARC Raiders – це багатокористувацький науково-фантастичний шутер від першої особи, розроблений студією Embark Studios, яку заснували колишні розробники серії Battlefield.

Гра належить до жанру "екстракшн-шутер" та поєднує елементи PvP (гравець проти гравця) та PvE (гравець проти оточення). Події відбуваються у постапокаліптичному світі, де гравці в ролі найманців-рейдерів вирушають на небезпечну планету, щоб добути цінні ресурси.

Основний ігровий процес полягає в тому, що гравці висаджуються на мапу, шукають здобич, борються з роботизованими ворогами під назвою (ARCами)та конкурують з іншими командами гравців.

Щоб зберегти знайдені предмети та ресурси, команда повинна успішно евакуюватися з локації. Якщо гравець гине до евакуації, він втрачає всю зібрану здобич.

Цікавий факт! Спочатку проєкт анонсували як кооперативний PvE-шутер, але згодом розробники змінили концепцію, додавши змагальний елемент між гравцями.