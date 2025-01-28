Новий патч для Baldur's Gate 3 був опублікований випадково й містить неприємний баг

Восьмий великий патч для Baldur's Gate 3 поки що знаходиться в розробці й не готовий до релізу, але таємничим чином він з'явився на PlayStation 5. Larian не знає, як це сталося, але попереджає, що встановлювати його не варто.

Що не так із патчем

Оскільки восьме оновлення ще не готове, воно містить деякі баги. Його ще навіть не тестували в закритому режимі, тому користувачі можуть зіткнутися з таким неприємним побічним наслідком, як несумісність файлу збереження з іншими версіями гри, що може призвести до втрати всього прогресу, повідомляє 24 Канал з посиланням на офіційне оголошення.

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Гравці, які встигли завантажити патч вранці 27 січня, підтвердили, що отримали доступ до нового контенту, наприклад, до нових підкласів. Згодом Larian опублікувала у своїх соціальних мережах заяву про те, що фаза раннього тестування ще навіть не розпочалася, тому патч не повинен бути доступним для всіх, а тим паче для тих, хто грає в Baldur's Gate 3 на консолі Sony.

Якщо ж ви вирішите завантажити патч 8, жодне з ваших збережень, створених під час його використання чи перезаписаних поверх старих збережень, не буде сумісним з патчем 7 – версією гри, яка має бути доступною зараз. Тому будьте обережні й переконайтеся, що у вас є продубльовані збереження, до яких ви зможете повернутися, коли проблема з випадково доступним патчем буде вирішена в майбутньому оновленні.

Поки ми працюємо з нашими партнерами, щоб зрозуміти, що відбувається, будь ласка, зверніть увагу, що будь-які нові збереження, зроблені в патчі 8, не будуть сумісні з патчем 7,

– йдеться в оголошенні.

Larian з кінця минулого року дражнили патчем 8, який включатиме в себе досить великі можливості, такі як фоторежим, кроссплейну функціональність та вищезгадані нові підкласи. Хоча це незавершене оновлення може бути скасоване будь-якої миті, студія приймає претендентів на участь у тестуванні фінальної версії.