Розробники популярної гри Uncharted 4: A Thief's End дуже детально розібрали одну зі сцен у відеогрі. Вони розповіли, яку увагу приділяють деталям у своїх іграх.

Розробники з Naughty Dog опублікували доповідь на youtube-каналі конференції GDC. Вони розповіли про різноманітні прийоми, які використовували при створенні відеогри Uncharted 4: A Thief's End.

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Розробники Крістіан Наката та Ерік Пангілінан у цьому відео особливу увагу приділили цікавій сцені з цієї відеогри. В один момент Єлена дізналася, що її чоловік збрехав їй: він не у Малайзії, а знову шукає скарби на острові Мадагаскар. Крістіан та Ерік розібрали цю сцену дуже детально й розповіли про різноманітні прийоми, які гравці не помітили.

Розташування головних героїв та предмети на фоні

Друзі Нейтана стоять трохи далі й не можуть йому допомогти, тому він відчувається у цій сцені слабшим, ніж Єлена, яка стоїть ближче до стіни. Позаду Єлени знаходяться картини та мапи з прямими лініями, які створюють враження агресивної поведінки. З предметами позаду Нейтана інша ситуація – вони круглі. Схожий ефект розробники використали ще в одній сцені: прямі лінії дверей позаду Єлени, а також "глибокий" та пустий фон позаду Нейтана. Такий прийом допомагає краще розкрити характер та настрій головних героїв.

Розташування головних героїв та предмети на фоні / скріншот

Фон в іншій сцені / скріншот

Персонажі позаду Нейтана та побудова кімнати

Саллі та Сем стоять позаду Нейтана, але з різних боків. Розробники хотіли цим показати дві сторони характеру головного героя. Саллі показує його досвідченість та розум, а старший брат Сем – егоїзм та схильність до пригод. Також можна помітити на фоні виїмку у стіні, яка візуально об'єднує Нейтана з Саллі. А персонаж Сема стоїть біля дверей, окремо від всіх – він аутсайдер у цій компанії.

Персонажі позаду Нейтана та побудова кімнати / скріншот

Дивіться відео з доповіддю розробників з Naughty Dog