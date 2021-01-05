Разработчики популярной игры Uncharted 4: A Thief's End очень подробно разобрали одну из сцен в видеоигре. Они рассказали, какое внимание уделяют деталям в своих играх.

Разработчики из Naughty Dog опубликовали доклад на youtube-канале конференции GDC. Они рассказали о различных приемах, которые использовались при создании видеоигры Uncharted 4: A Thief's End.

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Разработчики Кристиан Наката и Эрик Пангилинан в этом видео особое внимание уделили интересной сцене с этой видеоигры. В один момент Елена узнала, что ее муж солгал ей: он не в Малайзии, а снова ищет сокровища на острове Мадагаскар. Кристиан и Эрик разобрали эту сцену очень подробно и рассказали о различных приемах, которые игроки не заметили.

Расположение главных героев и предметы на фоне

Друзья Нейтана стоят чуть дальше и не могут ему помочь, поэтому он чувствуется в этой сцене слабее, чем Елена, которая стоит ближе к стене. Позади Елены находятся картины и карты с прямыми линиями, которые создают впечатление агрессивного поведения. С предметами позади Нейтана другая ситуация – они круглые. Похожий эффект разработчики использовали еще в одной сцене: прямые линии дверей позади Елены, а также "глубокий" и пустой фон позади Нейтана. Такой прием помогает лучше раскрыть характер и настроение главных героев.

Расположение главных героев и предметы на фоне / скриншот

Фон в другой сцене / скриншот

Персонажи позади Нейтана и построение комнаты

Салли и Сэм стоят позади Нейтана, но с разных сторон. Разработчики хотели этим показать различные стороны характера главного героя. Салли показывает его умудренность и ум, а старший брат Сэм – эгоизм и склонность к приключениям. Также можно заметить на фоне выемку в стене, которая визуально объединяет Нейтана с Салли. А персонаж Сэма стоит у двери, отдельно от всех – он аутсайдер этой компании.

Персонажи позади Нейтана и построение комнаты / скриншот

Смотрите видео с докладом разработчиков из Naughty Dog