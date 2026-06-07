В 007 First Light заметили интересную "пасхалку" на KCD2

Игроки шпионского экшена 007 First Light заметили в игре сообразительную отсылку на другой известный проект. Как IO Interactive отдали дань уважения Kingdom Come Deliverance 2 – в материале.

Хитовая видеоигра о Джеймсе Бонде скрывает интересный секрет, сообщает 24 Канал.

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Как 007 Firts Light отдала дань уважения другой видеоигре?

История становления агента 007 стала настоящим бестселлером и одной из лучших игр 2026 года.

Проект пестрит разнообразными ссылками на киноленты о культовом герое, но внимательные геймеры заметили кое-что несколько менее очевидное – "пасхалку" на другую игру.

В частности, в сети многие шутили о схожести актёра из First Light и его коллеги из средневековой RPG Kingdom Come Deliverance 2.

Очевидно, разработчики из IO Interactive предусмотрели это, добавив в свой проект сцену, где молодой Бонд держит двуручный меч, практически идеально воспроизводя позу Генри из промо-материалов к чешской видеоигре.

Сравнение кадров / Фото с X

Кроме того, на одном из уровней, в "логове" Бонда время на телевизоре указывает 14:03, а события KCD 2 как раз разворачиваются в 1403 году.

Пасхалка / Скриншот из X

Поэтому, геймеры уверены, что таким образом IO Interactive сделали "реверанс" коллегам из Warhorse Studio.

Фанаты обеих игр теперь шутят, что с нетерпением будут ждать "совместное" DLC с двумя персонажами.