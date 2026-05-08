007 First Light демонстрирует немалые аппетиты к "железу" – для 4K понадобится RTX 4080

IO Interactive раскрыла финальные системные требования 007 First Light для ПК. Новый боевик о Джеймсе Бонде будет поддерживать DLSS 4.5, однако одна из главных графических технологий появится уже после релиза.

Окончательные системные требования шпионского боевика 007 First Light для ПК были опубликованы на странице сообщества в Steam. Ранее разработчики уже делились базовыми конфигурациями для запуска игры в 1080p, а теперь раскрыли параметры для 1440p и 4K.

Какое "железо" нужно для нового Джеймса Бонда?

Для режима "Энтузиаст" с высокими настройками графики и 60 кадрами в секунду в 1440p понадобится процессор Intel Core i5-13500 или AMD Ryzen 5 7600.

Среди видеокарт рекомендованы Nvidia GeForce RTX 4070 или AMD Radeon RX 7800 XT.

Для запуска в 4K требования возрастают до RTX 4080 или Radeon RX 7900 XTX, а также не менее 16 гигабайт видеопамяти.

Еще более высокий уровень – конфигурация "Ультра", рассчитана на 4K и более 200 кадров в секунду с использованием DLSS 4.5 и мультикадровой генерации. В этом случае IO Interactive советует Intel Core i5-13600K или AMD Ryzen 7 7700X в паре с Nvidia GeForce RTX 5080. Также нужны 32 гигабайта оперативной памяти и SSD с 80 гигабайтами свободного места.

На старте ПК-версия получит поддержку DLSS 4.5 с мультикадровой генерацией, неограниченную кадровую частоту и широкий набор графических настроек. Разработчики также обещают инструменты доступности – в частности настройки субтитров и помощь во время QTE-сцен.

В то же время полноценная трассировка пути и технология DLSS Ray Reconstruction появятся только летом, уже после релиза игры. Это означает, что на запуске пользователи не получат максимально продвинутый режим освещения, который Nvidia активно продвигает в современных проектах.

Системные требования 007 First Light / Фото IO Interactive

О чем игра?

В студии описывают 007 First Light как переосмысление истории становления Джеймса Бонда. Игрокам обещают масштабное шпионское приключение с путешествиями по разным уголкам мира, вариативным прохождением и широкими геймплейными возможностями. Также подтверждена текстовая локализация на русском языке.

После декабрьского переноса релиз 007 First Light запланирован на 27 мая 2026 года для PC, PlayStation 5, Xbox Series X и S и Nintendo Switch 2. Стоимость игры составит 70 долларов, а предварительные заказы уже открыты.

Почему 007 First Light недоступна на консолях в Украине?

Ситуация с консольными версиями 007 First Light в Украине оказалась запутанной. Формально игра имеет страницы в экосистеме PlayStation, однако часть украинских пользователей сообщает об отсутствии возможности приобрести или найти проект в региональном магазине PlayStation Store. Аналогичные проблемы ранее коснулись и других игр IO Interactive.

Причиной может быть система региональных ограничений, которую студия применила после выхода с рынков России и Беларуси. В комментарии на странице Steam представитель IO Interactive заявил, что каталог компании был убран из цифровых магазинов в "определенных странах" из-за необходимости соблюдения международных санкций.

При этом пользователи обратили внимание, что Украина не находится под санкциями, а потому, вероятно, речь идет об ошибке или некорректной региональной классификации.

Украинское издание dev.ua также сообщало, что ограничения могут быть связаны с политикой PlayStation Store, где некоторые временно оккупированные территории Украины могли попасть в общий регион с Россией или Беларусью. Из-за этого блокировка могла автоматически распространиться и на украинских пользователей.

В то же время на PC ситуация другая – в Steam страница игры доступна для украинских пользователей без ограничений. Именно поэтому проблема пока касается преимущественно консолей PlayStation. На это также обращали внимание пользователи форумов и сообществ, которые требовали от IO Interactive объяснений относительно украинского региона.

Интересно, что официальная украинская страница игры на сайте PlayStation существует и содержит локализованное описание, однако доступность покупки может отличаться в зависимости от региона аккаунта и самого магазина.