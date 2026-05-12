IO Interactive услышала критику и показала геймплей 007 First Light со стабильным фреймрейтом

После волны шуток из-за нестабильного FPS в первой демонстрации 007 First Light студия IO Interactive вернулась с новым геймплеем. На этот раз разработчики сделали акцент не на взрывах или перестрелках, а на том, как именно игра работает.

В новом ролике разработчики продемонстрировали версию для PlayStation 5 Pro и прямо пошутили над предыдущей критикой, пишет 24 Канал.

В сообщении студии говорится:

В сентябре они говорили о 007 кадров... Рады продемонстрировать работу 007 First Light при 60 кадрах/с на PS5 Pro.

Геймплей 007 First Light – смотреть видео:

Удалось ли IO Interactive исправить главную проблему игры?

Двухминутное видео показывает знакомый эпизод с перестрелкой на взлетно-посадочной полосе аэродрома. Сцена наполнена взрывами, дымом, визуальными эффектами и активной стрельбой – именно этот фрагмент ранее критиковали за нестабильную производительность.

Теперь же игра работает значительно плавнее даже в наиболее нагруженных моментах. Заметных просадок частоты кадров в новой демонстрации почти нет, а общая плавность стала одним из главных акцентов ролика.

В комментариях к публикации IO Interactive также уточнила технические особенности версии для базовой PlayStation 5. На стандартной консоли игрокам предложат два режима работы:

режим качества с 30 кадрами в секунду;

режим производительности с 60 кадрами в секунду.

Как IO Interactive технически исправила проблемы с производительностью?

IO Interactive пока не раскрывает детальный список технических изменений, однако из новых материалов и комментариев студии уже понятно, что команда серьезно оптимизировала движок Glacier, на котором работает 007 First Light. Именно этот внутренний движок ранее использовался в серии Hitman и известен большим количеством NPC, сложными системами искусственного интеллекта и высокой детализацией сцен.

На странице PlayStation разработчики подтвердили, что версия для PS5 Pro использует технологию PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR) – это ИИ-масштабирование изображения, которое позволяет рендерить игру в более низком внутреннем разрешении и повышать его до 4K с меньшей нагрузкой на GPU. Также студия упоминает "оптимизированную производительность" и улучшенную трассировку лучей.

Фактически это означает, что IO Interactive, вероятно, переработала баланс между графическими эффектами, нагрузкой на процессор и работой систем освещения. Особенно это важно для сцен с большим количеством взрывов, дыма, частиц и физических эффектов – именно они вызывали наибольшие просадки FPS в сентябрьском демо.

Кроме того, разработчики уже подтвердили поддержку трассировки пути и реконструкции лучей DLSS для PC-версии после релиза, пишет WCCFTECH. Это свидетельствует о том, что студия активно модернизирует техническую основу игры и готовит ее к более современным системам рендеринга.

Чем отличаются режимы качества и производительности?

На базовой PlayStation 5 игра получит два отдельных режима работы – "качество" и "производительность". Такой подход уже стал стандартом для современных AAA-игр, но для 007 First Light это особенно важно из-за реакции игроков на первые показы игры.

Режим качества обычно делает ставку на максимальную детализацию изображения – более высокое разрешение, улучшенное освещение, более качественные тени и эффекты трассировки лучей. Но из-за этого частота кадров часто ограничивается 30 кадрами в секунду.

Режим производительности, наоборот, снижает часть графических настроек ради стабильных 60 кадров в секунду. Для шпионского экшена вроде 007 First Light это может быть критически важным, ведь плавность анимаций напрямую влияет на комфорт стрельбы, реакцию во время перестрелок и общее ощущение контроля.

В последние годы именно 60 FPS стали для многих игроков новым стандартом консольного гейминга. Из-за этого даже незначительные проседания производительности в современных блокбастерах часто вызывают волну критики и мемов в соцсетях.

Когда выйдет игра?

Релиз 007 First Light запланирован на 27 мая. Игра выйдет на PC в Steam, PlayStation 5, Xbox Series S|X, Series S и Nintendo Switch 2. Стоимость проекта будет стартовать от 70 долларов. Недавно IO Interactive также обнародовала расширенные системные требования PC-версии.

Обратите внимание! В Украине игра недоступна для приобретения на консолях из-за региональных ограничений, с которыми IO Interactive до сих пор не разобралась. Сейчас она доступна только в Steam.