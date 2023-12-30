10 самых популярных видеоигр в Steam в 2023 году – интересный рейтинг
Источник:Steam
Цифровой магазин Steam обнародовал данные о самых популярных видеоиграх на платформе в 2023 году. Какой проект может похвастаться наибольшим числом активных пользователей – узнайте в материале.
Valve продолжают радовать пользователей Steam интересной статистикой за уходящий год.
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После списка бестселлеров 2023 года появилась интересная статистика, которая дает представление о том, какие видеоигры были самыми популярными в Steam в этом году.
Если говорить о первой десятке, то в ней оказалось немало многопользовательских проектов.
3 место заняла легендарная Dota 2, которая в 2023 году смогла привлечь внимание 875 343 пользователей одновременно.
Серебро досталось лучшей игре года – Baldur's Gate 3, которая на пике имела 875 343 активных игроков.
А самой популярной игрой в Steam без сюрпризов стала Counter-Strike 2. В "новый" шутер от Valve на пике одновременно играли 1 818 773 геймера.
Самые популярные видеоигры в Steam в 2023 году:
- Counter-Strike 2 – 1 818 773 игрока на пике
- Baldur's Gate 3 – 875 343 игрока на пике
- Dota 2 – 855 500 игроков на пике
- Goose Goose Duck – 701 898 игроков на пике
- Apex Legends – 624 473 игрока на пике
- PUBG: Battlegrounds – 623 852 игрока на пике
- Hogwarts Legacy – 527 652 игрока на пике
- Sons of the Forest – 411 804 игрока на пике
- Lost Ark – 333 008 игроков на пике
- Starfield – 330 597 игроков на пике
- Destiny 2 – 316 651 игрок на пике