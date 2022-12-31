Появился рейтинг игр с лучшей графикой в 2022 году – кто занял первое место
Источник:Digital Foundry
Авторитетный портал Digital Foundry опубликовал свой рейтинг видеоигр с лучшей графикой, выпущенных в 2022 году. Детальнее о нем – в материале.
Digital Foundry – известный портал, специализирующийся на оценке технического аспекта изготовления видеоигр и недавно его специалисты опубликовали ежегодный итоговый рейтинг проектов с лучшей графикой.
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Следует отметить, что среди десятки лучших есть как игры релиз которых состоялся в 2022 году, так и более старые проекты, получившие обновление графики в течение года.
Позиции с 10 по 4 заняли следующие проекты (в случайном порядке):
- Dying Light 2
- Need For Speed Unbound
- Fortnite (обновление до Unreal Engine 5.1)
- A Plague Tale: Requiem
- Warhammer 40,000: Darktide
- The Last of Us Part 1
- Gran Turismo 7
Однако самая интересная борьба развернулась в тройке лидеров.
Бронзу завоевало обновление для Portal 2, что добавило в игру знаменитую технологию RTX и обновленные текстуры. По словам специалистов портала, именно этот апдейт в очередной раз доказал важность освещения в видеоиграх.
Серебро не менее неожиданно получил свеженький горрор, идейный наследник серии Dead Space – The Callisto Protocol. Проект хвалили за работу с мелкими "партиклами" и внимание к деталям, но в конце концов он проиграл первое место из-за отсутствия "визуальной плавности" в версии для ПК.
Полный обзор рейтинга от Digital Foundry: видео
На первом месте и с титулом лучшей графики 2022 года оказалась Horizon Forbidden West от Guerrilla Games.
Сиквел получил похвалу от команды DF за улучшение анимаций первой игры и за то, насколько удивительно детализированы пейзажи игрового мира.