Масштабность проектов в Minecraft можно оценивать по-разному, ведь так сразу и не скажешь, что сложнее: построить копию Земли или функциональный Тетрис.

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Однако все имеющиеся фанатские творения, с точки зрения потраченного на них времени, точно переплюнул пользователь Reddit под ником bmach, который представил на платформе ознакомительное видео, демонстрирующее историю его потрясающего мира, которому уже 13 полных лет.

Как отметил автор, все началось в 2010 году с нескольких островов, впоследствии объединенных в небольшой город. Со временем населенный пункт, получивший имя Newisle (Ньюайл), начал расти бешеными темпами и стал настоящим мегаполисом с собственным метро и железнодорожной линией.

После паузы в 2013 году, геймер увлекся в основном "терраформированием" и начал окружать свой город живописными горами, реками и другими рукотворными природными элементами.

Несколько лет назад bmach вернулся к украшению самого мегаполиса, возведя различные городские достопримечательности, доки, пожарные станции, стадионы и даже аэропорт.

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Энтузиаст также подтвердил, что все было создано в креативном режиме Minecraft, хотя изначально город был основан в режиме выживания.

В своей работе геймер вдохновлялся реальными мегаполисами: Чикаго, Монреалем, Нью-Йорком и Торонто.

Интересно, что проект bmach доступен к загрузке всем желающим, поэтому если есть желание можно самостоятельно прогуляться по Ньюайлу.