Масштабність проєктів у Minecraft можна оцінювати по-різному, адже так одразу й не скажеш, що складніше: збудувати копію Землі чи функціональний Тетрис.

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Однак усі наявні фанатські творіння, з погляду витраченого на них часу, точно переплюнув користувач Reddit під ніком bmach, який представив на платформі ознайомче відео, що демонструє історію його приголомшливого світу, якому вже 13 повних років.

Як зазначив автор, усе почалося у 2010 році з кількох островів, згодом об'єднаних у невелике місто. З часом населений пункт, що отримав ім'я Newisle (Ньюайл), почав рости шаленими темпами та став справжнім мегаполісом з власним метро та залізничною лінією.

Після паузи у 2013 році, геймер захопився в основному "тераформуванням" та почав оточувати своє місто мальовничими горами, річками та іншими рукотворними природними елементами.

Кілька років тому bmach повернувся до оздоблення самого мегаполіса, звівши різні міські пам'ятки, доки, пожежні станції, стадіони та навіть аеропорт.

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Ентузіаст також підтвердив, що все було створено в креативному режимі Minecraft, хоча першочергово місто було засноване в режимі виживання.

У своїй роботі геймер надихався реальними мегаполісами: Чикаго, Монреалем, Нью-Йорком та Торонто.

Цікаво, що проєкт bmach доступний до завантаження всім охочим, тож якщо є охота можна самостійно прогулятися по Ньюайлу.