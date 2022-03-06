14 миллионов за видеоигру: студия Bearded Giant Games установила новые цены для россиян

Нестандартной инициативой отличились разработчики из студии Bearded Giant Games. Дело в том, что они решили подкорректировать цены на свои видеоигры для геймеров из российского региона.

На фоне российской агрессии все большее количество разработчиков игр пытаются достучаться до местных геймеров. На этот раз это попытались сделать авторы малоизвестной видеоигры с названием Ebony Spire: Heresy.

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Инициатива авторов Ebony Spire: Heresy

Разработчики видеоигры из студии Bearded Giant Games резко осудили российскую агрессию и требуют остановить войну на территории нашей страны. Они солидарны с народом Украины и полностью поддерживают его в это непростое время. Следует отметить, что одними словами поддержки они не ограничились.

Дело в том, что представители Bearded Giant Games решили поменять цены на свои видеоигры для россиян. Теперь их игра Ebony Spire: Heresy стоит в этом регионе более 14 миллионов рублей, а проект под названием Space Mercs – 10 миллионов рублей.

Понятно, что назвать их способ борьбы очень эффективным вряд ли можно. Но привлечь внимание местных СМИ к войне на территории Украины, они точно смогли. Дело в том, что сейчас это самые дорогие видеоигры в российском сегменте Steam.

Очередной рост цен в российском регионе

Также стало известно, что разработчики из студии Facepunch Studios подняли цену на свои видеоигры для российских геймеров. Теперь игра Rust на территории России стоит 3000 рублей (ранее 1465), а Garry's Mod – 750 рублей (ранее 365).

А еще их разработчики отметили, что перечислят 500 тысяч долларов благотворительным фондам, которые помогают людям, пострадавшим от российской агрессии. Также они отметили, что вышеупомянутым организациям будут перечисляться все средства, которые они получают от продаж в российском регионе.

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