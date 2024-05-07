6 мировых рекордов за 2 месяца – 15-летний геймер поразил мир киберспортивного Tetris

15-летний геймер, известный как Alex T. стал сенсацией в мире видеоигры Tetris, после того, как всего за 2 месяца установил сразу 6 невероятных рекордов.

То что Tetris существует, кажется, целую вечность, отнюдь не означает, что игра “умерла”.

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У известной головоломки существует множество итераций и не меньше фанатов, которые и по сей день соревнуются друг с другом в мастерстве, попутно устанавливая рекорды.

Самым интересным является то, что кроме олдскульных поклонников у игры появляются и новые почитатели, к тому же часто моложе ее самой.

К примеру, Алекс Так – новая звезда киберспортивного Тетриса, а парню всего лишь 15 лет.

Подробная биография геймера – смотреть видео

С марта по апрель 2024 года, Alex T. побил по меньшей мере шесть мировых рекордов в популярной игре.

Среди прочего, подросток по крайней мере дважды пересек отметку в 10 миллионов очков в оригинальной версии Tetris для NES, а с помощью модифицированных картриджей и вообще достиг самого высокого известного результата, набрав более 16,7 миллиона баллов.

Хронология рекордов геймера / Фото aGameScout

Вишенкой на торте является достижение, покорившееся игроку 2 апреля.

В январе этого года, 13-летний геймер Blue Scuti впервые в истории "прошел" Tetris для NES, сломав игру на 157 уровне. Так вот, не поверите, но Алекс побил этот рекорд – он сделал то же самое, но в финале составил не 1 линию, как это сделал предшественник, а сразу 6.

Парень не настроен останавливаться, а мотивирует его очевидно не только слава и почет среди поклонников головоломки, но и десятки тысяч долларов, которые он заработал благодаря своим удивительным навыкам игры в Tetris.