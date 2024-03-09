В Steam неожиданно вышли 25 видеоигр от Electronic Arts

Большой перечень классических видеоигр студии EA неожиданно появился на цифровой площадке Steam, захватив поклонников хорошей классики ПК гейминга врасплох.

Частой проблемой для фанатов олдскульных видеоигр является то, что их практически невозможно приобрести, сообщает 24 Канал.

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Это происходит потому, что со временем разработчики по разным причинам убирают проекты из продаж и все что остается желающим прикоснуться к классике – охотиться за физическими изданиями на разного рода платформах или даже аукционах.

, что существует специализированный цифровой онлайн-магазин, который как раз пытается решить эту проблему и предлагает широкий выбор ретро-видеоигр.

Однако, самой удобной платформой для геймеров остается Steam и 8 марта 2024 года Electronic Arts порадовали его пользователей, выпустив там сразу 25 классических видеоигр студии.

Среди самого интересного: почти все части культовой стратегии Command and Conquer и недооцененная игра о борьбе сил сопротивления с нацистами в оккупированном Париже – The Saboteur.

Трейлер игры The Saboteur – смотреть видео

Полный список проектов EA, которые добавили в Steam:

Command and Conquer

Command and Conquer: The Covert Operations

Command and Conquer: Red Alert

Command and Conquer: Red Alert: Counterstrike

Command and Conquer: Red Alert: The Aftermath

Command and Conquer: Tiberian Sun

Command and Conquer: Tiberian Sun Firestorm

Command and Conquer: Red Alert 2

Command and Conquer: Red Alert 2: Yuri's Revenge

Command and Conquer: Renegade

Command and Conquer: Generals

Command and Conquer: Generals: Zero Hour

Command and Conquer 3: Tiberium Wars

Command and Conquer 3: Tiberium Wars: Kane's Wrath

Command and Conquer: Red Alert 3

Command and Conquer: Red Alert 3: Uprising

Command and Conquer 4: Tiberian Twilight

SimCity 3000 Unlimited

Populous

Populous 2: Trials of the Olympic Gods

Populous: The Beginning

Dungeon Keeper Gold

Dungeon Keeper 2

Sid Meier’s Alpha Centauri Planetary Pack

The Saboteur

Поэтому, если вы в свое время пропустили мимо какую-то из этих игрушек и давно искали где ее приобрести – это ваш шанс заполнить пробел в геймерской биографии.