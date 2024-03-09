В Steam неожиданно вышли 25 видеоигр от Electronic Arts
Большой перечень классических видеоигр студии EA неожиданно появился на цифровой площадке Steam, захватив поклонников хорошей классики ПК гейминга врасплох.
Частой проблемой для фанатов олдскульных видеоигр является то, что их практически невозможно приобрести, сообщает 24 Канал.
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Это происходит потому, что со временем разработчики по разным причинам убирают проекты из продаж и все что остается желающим прикоснуться к классике – охотиться за физическими изданиями на разного рода платформах или даже аукционах.Интересно, что существует специализированный цифровой онлайн-магазин Good Old Games (GoG), который как раз пытается решить эту проблему и предлагает широкий выбор ретро-видеоигр.
Однако, самой удобной платформой для геймеров остается Steam и 8 марта 2024 года Electronic Arts порадовали его пользователей, выпустив там сразу 25 классических видеоигр студии.
Среди самого интересного: почти все части культовой стратегии Command and Conquer и недооцененная игра о борьбе сил сопротивления с нацистами в оккупированном Париже – The Saboteur.
Трейлер игры The Saboteur – смотреть видео
Полный список проектов EA, которые добавили в Steam:
- Command and Conquer
- Command and Conquer: The Covert Operations
- Command and Conquer: Red Alert
- Command and Conquer: Red Alert: Counterstrike
- Command and Conquer: Red Alert: The Aftermath
- Command and Conquer: Tiberian Sun
- Command and Conquer: Tiberian Sun Firestorm
- Command and Conquer: Red Alert 2
- Command and Conquer: Red Alert 2: Yuri's Revenge
- Command and Conquer: Renegade
- Command and Conquer: Generals
- Command and Conquer: Generals: Zero Hour
- Command and Conquer 3: Tiberium Wars
- Command and Conquer 3: Tiberium Wars: Kane's Wrath
- Command and Conquer: Red Alert 3
- Command and Conquer: Red Alert 3: Uprising
- Command and Conquer 4: Tiberian Twilight
- SimCity 3000 Unlimited
- Populous
- Populous 2: Trials of the Olympic Gods
- Populous: The Beginning
- Dungeon Keeper Gold
- Dungeon Keeper 2
- Sid Meier’s Alpha Centauri Planetary Pack
- The Saboteur
Поэтому, если вы в свое время пропустили мимо какую-то из этих игрушек и давно искали где ее приобрести – это ваш шанс заполнить пробел в геймерской биографии.