Виртуальная прохлада – 4 видеоигры, которые отвлекут вас от жары
Летняя жара может быть изнурительной, но к счастью, виртуальный мир всегда готов предложить увлекательные приключения и прохладу, пусть и виртуальную.
Видеоигры могут стать отличным способом избежать жары хотя бы ментально и перенестись в места с более комфортными климатическими условиями. Четыре игры, которые помогут в этом, вам предложит Games 24.
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Subnautica: Bellow Zero
- Дата выхода: 30 января 2019 года
- Платформы: ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S и Nintendo Switch
Окунитесь в подводный мир неизвестной ледяной планеты, где вам предстоит выживать среди экзотических морских созданий и исследовать таинственные глубины океана.
Трейлер забавы – смотреть ролик
Подводная среда с ее темными и прохладными водами создаст ощущение настоящей свежести. Кроме того, увлекательный сюжет и визуальные эффекты помогут забыть о жаре снаружи.
В качестве приятного бонуса – официальная текстовая локализация на украинском.
The Long Dark
- Дата выхода: 22 сентября 2014 года
- Платформы: ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S и Nintendo Switch
Заснеженная канадская "пустыня" и вы после авиакатастрофы и в поисках ответов. Бороться придется с холодом, голодом и коварными волками и другими угрозами, которые только ждут, когда у вас закончатся ресурсы для выживания.
Трейлер проекта – посмотрите видео
Заснеженные пейзажи и ощущение холода сделают игру идеальной для жаркого дня, а сама она определенно достойна внимания как один из лучших симуляторов выживания в индустрии и также имеет официальный украинский.
Celeste
- Дата выхода: 25 января 2018 года
- Платформы: ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S и Nintendo Switch
Эта коротенькая пиксельная игрушка предлагает игрокам подняться на заснеженную вершину горы Селеста, но сделать это сложнее, чем кажется на первый взгляд.
Трейлер игры – смотреть видео
Проект не только испытает ваши навыки платформинга, но и захватит своей историей и замечательными зимними локациями.
Assassin's Creed Valhalla
- Дата выхода: 10 ноября 2020 года
- Платформы: ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S
Если же душа желает приключения больших масштабов, то в этой части культовой франшизы, Ubisoft забрасывают игрока в холодные и живописные земли Англии и Норвегии.
Трейлер Вальгалы – посмотрите видео
Заснеженные горы, реки и зимние пейзажи создадут ощущение прохлады. А напряженный сюжет о мести и чести викингов не оставит равнодушным.