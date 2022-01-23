45 тысяч игроков и 94% положительных отзывов: эротическая головоломка Mirror 2 покоряет Steam

Сиквел известной эротической головоломки стал настоящим хитом в Steam, в него уже играют больше игроков, чем в Battlefield 2042 и Valheim. Детальнее – в материале.

Разработчики из инди-студии Kagami Works недавно представили сиквел своей самой известной игры – Mirror 2: Project X. Проект вышел эксклюзивно в Steam и стал настоящим хитом платформы.

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Игрокам предлагают взять на себя роль сотрудника ФБДО (Федеральное бюро исследований и охраны), обеспечивающего защиту человечества от сверхъестественных явлений.

Геймплейно геймеров ожидают разнообразные мини-игры, от которых зависит продвижение сюжетом и открытие особенностей различных обольстительных персонажей. По словам разработчиков, каждый выбор в игре имеет значение и влияет на дальнейшее течение истории.

Трейлер Mirror 2: Project X



Похоже, что все это, вкупе с хорошо нарисованными спутницами, покорило немало геймеров, ведь на своем пике онлайн игры в Steam составил 45657 игроков, что является весьма солидным показателем.

Также, на момент написания материала, на странице игры оставлено 13847 отзывов, из которых более 94% (13474) являются положительными. Хотя основным регионом, где игра набрала популярность, является Азия, интересно будет наблюдать за тем, сможет ли она покорить и другие рынки.