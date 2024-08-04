5-летний геймер удивил поклонников Stardew Valley найдя механику, о которой те не знали

Гордый отец поделился находкой своего сына, который играя в Stardew Valley нашел механику, о которой не догадывались многие поклонники проекта.

Stardew Valley, несмотря на всю свою культовость и уже почтенный возраст продолжает удивлять даже своих ярых поклонников.

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5-летний геймер удивил даже преданных фанатов игры

Пользователь Reddit под ником Raidernation101x поделился на платформе историей о том, как его 5-летний сын играет в известный симулятор фермы.

Казалось бы, что здесь может быть особенного? Но, как оказалось, паренек терроризировал население Долины Стардью с помощью рогатки.

Как рассказал отец, когда он ее нашел, то камни летели во все – поезда, птиц, здания и далее по списку. Но однажды, Raidernation101x услышал странный звук из игры и заметил, что его дитя обстреливает персонажку Пэм из рогатки, используя в качестве боеприпаса обычные яйца.

Это ошарашило взрослого, поскольку он даже не подозревал о такой возможности в игре.

Когда Raidernation101x поделился историей на платформе, то оказалось, что достаточно большое количество фанатов Stardew Valley также не знали об этой механике, несмотря на сотни часов проведенных в симуляторе фермы. Воистину иллюстрация поговорки: "век живи – век учись".