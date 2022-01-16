5 видеоигровых франшиз, которым нужно продолжение в 2022 году: выбор редакции

Иногда, несмотря на финансовый успех и фанатскую любовь, перспективные франшизы "умирают" на глазах миллионов геймеров. Какие проекты, по мнению редакции, не заслужили такой судьбы – читайте в материале.

Некоторые игры так и не получили продолжения, хотя и были достаточно успешными. И это не справедливо в отношении преданных поклонников, которые отчаянно надеются когда-нибудь увидеть такие желанные сиквелы, триквелы или хотя бы приквелы.

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Мы разделяем эти желания и решили поделиться с вами списком проектов известие о продолжении которых нам очень хотелось бы услышать в 2022 году.

Bloodborne

Постер Bloodborne / изображение store.playstation.com

Дата выхода последней игры франшизы: 24 марта 2015 года

24 марта 2015 года Платформы: PlayStation 4, 5

Пусть Elden Ring подождет в стороне, ведь нам нужен Bloodborne 2.

На наш взгляд угрюмый Ярнам является лучшим сеттингом в исполнении From Software и весь его потенциал однозначно не был раскрыт в первой части, которая к тому же остается консольным эксклюзивом. Таинственный Охотник ждет новых приключений, а мы ждем его.

Bully

Обычный день в школе Булворт / Изображение onyxgame.com

Дата выхода последней игры франшизы: 17 октября 2006 года

17 октября 2006 года Платформы: PC, Xbox 360, iOS, Nintedo Wii, PlayStation 2, 3, 4

Bully, пожалуй, самый смелый проект Rockstar Games. Приключения школьника в стиле вседозволенности серии GTA не оставили равнодушными огромное количество геймеров, однако за долгие 16 лет с момента релиза франшиза так и не увидела сиквела, работу над которым прекратили, несмотря на близкое к готовности состояние.

Однако поклонники Rockstar не теряют надежды на то, что непутящий студент академии Булворта еще вернется, чтобы взорвать еще несколько зловонных бомб в 2022 году, по крайней мере, на это указывают некоторые слухи.

Prototype

Постер первой части Prototype / изображение из ютуба

Дата выхода последней игры франшизы: 24 апреля 2012 года

24 апреля 2012 года Платформы: PC, Xbox 360, Xbox One, PlayStation 3, 4

Сложно вспомнить супергеройскую игру с мрачным главным героем, коррумпированными чиновниками, кровавыми столкновениями и тем уровнем вседозволенности, который был в серии Prototype.

Осторожно, геймплей Prototype 2



А чего только стоила разветвленная система способностей, дарившая вам невероятное наслаждение от восходящего могущества персонажа. Мы бы точно хотели продолжения, а вы?

Prince Of Persia

Арт Prince Of Persia: Two Thrones / Изображение alphacoders.com

Дата выхода последней игры франшизы: 18 мая 2010 года

18 мая 2010 года Платформы: PC, Xbox 360, PlayStation 3, PSP, Nintendo Wii, DS

Когда вышел первый Assassin's Creed, Prince of Persia уже была самой крупной однопользовательской франшизой Ubisoft.

Вскоре бег по стене принца был полностью отправлен на задний план паркуром в исполнении ассасинов. Когда популярность новой серии достигла пика, принц исчез в песках забвения. Своеобразным гвоздем в гроб серии, кстати, стал ужасающий фильм с Джейком Джилленхолом в главной роли.

Half-Life

То, чего хотят все геймеры – продолжение Half-Life / изображение с твиттера

Дата выхода последней игры франшизы: 10 октября 2007 года

10 октября 2007 года Платформы: PC, Xbox 360, PlayStation 3

Нужны ли здесь слова? Главная игра целого поколения, проект, на годы вперед сформировавший весь рынок видеоигровых развлечений и… незаконченная история.

Гейб, двигайся, людям необходимо продолжение!