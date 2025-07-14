В популярный соулзлайк сыграли 5,5 миллиона геймеров, но он все еще не окупился

Создатели хитового AA соулзлайка сообщили об удивительном достижении, а именно пересечении отметки в 5,5 миллиона игроков. Несмотря на это, игра все еще не окупила свою разработку.

АА видеоигра Lords of the Fallen все еще не "вышла в ноль", сообщает 24 Канал со ссылкой на Gamerant.

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Lords of the Fallen все еще не окупилась?

Выпущенная в 2023 году Lords of the Fallen получила хорошие отзывы от критиков и пришлась по вкусу геймерам, которые приобрели около миллиона копий проекта всего за 10 дней.

Хороший старт дал игре необходимый импульс и казалось, что она станет коммерческим успехом.

Особенно, так можно было бы предположить после новости, что соулзлайк пересек отметку в 5,5 миллиона игроков. Однако, эту информацию поспешил прокомментировать генеральный директор студии CI Games Марек Тиминский, удивив игровое сообщество.

И точка безубыточности также очень близка!,

– написал он.

Это значит, что за 2 года Lords of the Fallen так и не стала прибыльной.

Среди причин, которыми это может быть обусловлено, отмечают большой бюджет проекта. В частности, еще в 2023 году сообщалось, что разработка игры включая маркетинг и расходы на физический релиз, стоила около 281 миллиона злотых (77 миллионов долларов США).

Кроме того, далеко не все из 5,5 миллиона игроков приобрели проект (играли через Game Pass) или сделали это по полной цене.

Вместе с тем, Тыминский заверил что до "выхода в ноль" осталось "совсем немного", так что со временем Lords of the Fallen все же принесет своим создателям определенную прибыль, а помочь в этом может то, что она получила улучшения для PS5 Pro.