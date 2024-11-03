Electronic Arts закроют 7 видеоигр в январе 2025 года – полный перечень

3 ноября 2024, 15:40
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Автор: Максим Задворский

Компания Electronic Arts продолжает сокращать собственное портфолио, ведь в январе 2025 года прекратят свое существование сразу 7 видеоигр именитых разработчиков.

EA представила список игр, которые будут закрыты уже в начале 2025 года, информирует 24 Канал со ссылкой на Gamerant.

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Обновленный список проектов от Electronic Arts, которые доживают свои последние дни, появился в сети.

На этот раз поклонники творчества под эгидой EA останутся сразу без 7 мобильных игр, которые исчезнут из продажи уже 29 января 2025 года.

7 проектов, которые ждет закрытие:

  • Blood & Glory: Immortals (для Apple и Google)
  • Contract Killer: Sniper
  • Deer Hunter Classic
  • Dino Hunter: Deadly Shores
  • Eternity Warriors 4
  • Frontline Commando 2
  • Frontline Commando: D-Day

Вполне возможно, что до конца года станет известно о еще больше игр от EA, которым грозит подобная участь, поэтому поклонникам компании следует внимательно следить за анонсами.