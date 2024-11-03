Electronic Arts закроют 7 видеоигр в январе 2025 года – полный перечень
Компания Electronic Arts продолжает сокращать собственное портфолио, ведь в январе 2025 года прекратят свое существование сразу 7 видеоигр именитых разработчиков.
EA представила список игр, которые будут закрыты уже в начале 2025 года, информирует 24 Канал со ссылкой на Gamerant.
К теме В ноябре Electronic Arts закроют сразу 5 своих игр
Обновленный список проектов от Electronic Arts, которые доживают свои последние дни, появился в сети.
На этот раз поклонники творчества под эгидой EA останутся сразу без 7 мобильных игр, которые исчезнут из продажи уже 29 января 2025 года.
7 проектов, которые ждет закрытие:
- Blood & Glory: Immortals (для Apple и Google)
- Contract Killer: Sniper
- Deer Hunter Classic
- Dino Hunter: Deadly Shores
- Eternity Warriors 4
- Frontline Commando 2
- Frontline Commando: D-Day
Вполне возможно, что до конца года станет известно о еще больше игр от EA, которым грозит подобная участь, поэтому поклонникам компании следует внимательно следить за анонсами.