Сила, интеллект и харизма: 8 лучших женщин-протагонисток в видеоиграх

Образы женщин в видеоиграх прошли долгий путь от персонажей, которых нужно спасать, до сложных личностей с глубокой мотивацией. Эти героини не только восхищают своей отвагой, но и заставляют игроков переживать эмоциональные драмы и принимать сложные моральные решения в виртуальных мирах.

Эволюция женских образов

На протяжении десятилетий игровая индустрия претерпела трансформацию, и вместе с ней менялись роли, отводимые женщинам. Если раньше они часто выступали в роли "девушки в беде", то сегодня протагонистки становятся сложными, многогранными личностями, которые ведут за собой миллионы игроков. 24 Канал составил список знаковых героинь, которые сформировали современное лицо гейминга.

Смотрите также: Microsoft переработала 31 область в крупном обновлении Flight Simulator

Одной из самых влиятельных фигур уже долгое время остается Лара Крофт из серии "Tomb Raider", появившаяся на экранах в 1996 году. Британская археолог стала настоящим символом женской силы и атлетизма. Она сочетает в себе непоколебимую уверенность, острый Ум и способность выживать в самых суровых условиях, разгадывая древние загадки.

Несмотря на то, что изначально ее образ имел определенный оттенок сексуализации, с годами разработчики пересмотрели дизайн Лары, сделав акцент на ее личности и профессионализме, не теряя при этом фирменной эстетики.

Не менее важной для жанра survival horror стала Джилл Валентайн из серии "Resident Evil". Вместе с Крисом Редфилдом она была одним из первых доступных для игры персонажей в оригинальной игре 1996 года. Как участница подразделения S.T.A.R.S., Джилл противостояла ужасным существам и зловещим корпорациям, доказав, что мастерство и выдержка не зависят от пола.



Джилл Валентайн / Изображение Capcom

Когда речь заходит об эмоциональной глубине и реализме, невозможно обойти стороной Элли из "The Last of Us". Выросшая в условиях постапокалипсиса, она пережила многочисленные потери, закалившие ее характер. Саркастичное поведение героини скрывает глубокие психологические травмы и чувство вины выжившего. Если в первой части она была спутницей, то в сиквеле Элли становится центральной фигурой, демонстрируя жестокую, но понятную жажду мести.

Подобный путь преемственности прошла и Аманда Рипли в "Alien: Isolation". Будучи дочерью легендарной Эллен Рипли, Аманда отправилась на заброшенную космическую станцию "Севастополь", чтобы узнать судьбу своей матери. Столкнувшись с ужасающим Ксеноморфом, она продемонстрировала невероятную решимость, что сделало ее самостоятельной иконой игрового хоррора.



Аманда Рипли / Изображение Creative Assembly

В мире фэнтези также происходят тектонические изменения. Цири из серии "The Witcher", которую воспитывал Ведьмак Геральт и обучала волшебница Йеннефер, прошла путь от бунтарской принцессы до грозной воительницы. Уже известно, что в будущей трилогии, которая начнется с "The Witcher IV", именно Цири возьмет на себя роль главной героини, сменив своего приемного отца.

Некоторые героини покоряют не физической силой, а умом или уникальными способностями. Макс Колфилд из "Life is Strange" обладает способностью перематывать время. Ее история – это исследование последствий выбора и травм. Макс специально создали такой, чтобы она была близка молодой аудитории, показывая взросление через сложные моральные дилеммы и ответственность за судьбу близких.

Аликс Венс в серии "Half-Life" долгое время была лишь напарницей Гордона Фримена, однако игра "Half-Life: Alyx" 2020 года наконец-то дала ей возможность выйти на первый план. Проект в виртуальной реальности раскрыл ранние годы ее деятельности в Сопротивлении, подчеркнув ее интеллект, храбрость и мастерство в обращении с оружием.

Замыкает этот почетный список принцесса Зельда из франшизы "The Legend of Zelda". Несмотря на то, что ее имя фигурирует в названии, долгое время она была лишь персонажем, которого нужно спасать. Однако со временем ситуация изменилась: Зельда становилась игровым персонажем в различных частях серии, а в "Echoes of Wisdom" она наконец получила полноценное собственное приключение. Ее главной чертой всегда оставалась мудрость, что сделало ее одной из самых запоминающихся героинь в истории видеоигр.