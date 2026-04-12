Полиция вломилась в дом 91-летней бабушки из-за ее увлечения видеоиграми

Забавная ситуация случилась в США, где в дом 91-летней жительницы Огайо вломилась полиция. А все из-за любви бабушки к видеоиграм.

Жительница городка Вестлейк, что в Огайо, так увлеклась геймингом, что потеряла связь с окружающим миром, информирует Dexerto.

Стать геймером никогда не поздно?

91-летняя бабушка попала в сюжет новостей регионального телевидения.

Как рассказали в эфире News 5 Cleveland, местная полиция была направлена домой к женщине после того, как та перестала отвечать на звонки.

Оказалось, что она зарегистрирована в городской программеи "Are you ok?". В рамках нее волонтеры ежедневно звонят пожилым людям, чтобы убедиться, что те живы-здоровы.

Не получив ответа от подопечной, работники программы обратились в полицию и те отправились проверить старушку.

На месте им никто не открыл, поэтому полицейским пришлось попасть внутрь самостоятельно. Однако, вместо чего-то страшного, там их ждала целая и невредимая бабушка, которая все время была в своей спальне и пыталась поставить новый рекорд в видеоигре.

Полный сюжет: смотрите видео

К сожалению, история умалчивает то, какой именно проект так захватил женщину, но очевидно это было что-то действительно интересное, ведь она не слышала ни звонков, ни стука в дверь.

Как говорят в полиции, все изрядно посмеялись над инцидентом, поэтому история завершилась на весьма позитивной ноте.

