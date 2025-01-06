Основные характеристики Nitro Blaze 8
Как сообщает 24 Канал, игровая консоль Nitro Blaze 8 выполнена в классическом моноблочном дизайне и оснащена 8,8-дюймовым IPS-экраном с разрешением 2560×1600 пикселей, частотой обновления 144 Гц и яркостью 500 кд/м². Экран поддерживает 97% цветового пространства DCI-P3, что обеспечивает качественное изображение для геймеров.
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Устройство работает на базе восьмиядерного 16-поточного процессора Ryzen 7 8840HS, имеющего тактовую частоту до 5,1 ГГц. В нем используется интегрированная графика Radeon 780M с архитектурой RDNA 3 и AI-ускорителем, который обеспечивает производительность на уровне 39 TOPS (триллионов операций в секунду).
Acer показала новые портативные консоли / Фото Acer
Другие характеристики:
- 16 ГБ LPDDR5X-7500 RAM и SSD-накопитель M.2 PCIe 4.0 до 2 ТБ.
- Триггеры и джойстики с датчиками Холла для точного управления.
- Разъемы: USB4 Type-C (40 Гбит/с), USB 3.2 Type-C, USB 3.2 Type-A, слот для microSD.
- Аудио: два динамика по 2 Вт, два микрофона и аудиовыход 3,5 мм.
- Сети: Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3.
- Питание: аккумулятор 55 Вт-ч с зарядным устройством мощностью 65 Вт.
- Размеры: 305×134×22 мм, вес: 750 граммов.
Портативки работают на процессоре Ryzen 7 8840HS / Фото Acer
Основные характеристики Nitro Blaze 11
Nitro Blaze 11 отличается съемными джойстиками, что делает ее похожей на консоль Lenovo Legion Go. Также эта модель получила 10,95-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 2560×1600 пикселей, частотой обновления 120 Гц, яркостью 500 кд/м² и 98% охватом цветового пространства DCI-P3.
Как и Nitro Blaze 8, модель Nitro Blaze 11 оснащена процессором Ryzen 7 8840HS, 16 ГБ LPDDR5X-7500 RAM и SSD-накопителем M.2 PCIe 4.0 до 2 ТБ.
Дополнительные характеристики:
- Идентичная аудиосистема и разъемы, как у Nitro Blaze 8.
- Более мощное зарядное устройство на 100 Вт для аккумулятора на 55 Вт-ч.
- Размеры: 364×171×15,9 мм, вес: 1 050 граммов.
Фото Nitro Blaze 8 и 11
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Стоимость и доступность
Acer пока не раскрыла стоимость новинок, оставляя геймеров в предвкушении дополнительной информации.
Благодаря этим новым продуктам Acer расширяет свой ассортимент игровых устройств, предлагая современные решения для портативного гейминга.