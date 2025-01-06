Основні характеристики Nitro Blaze 8

Як повідомляє 24 Канал, ігрова консоль Nitro Blaze 8 виконана в класичному моноблочному дизайні та оснащена 8,8-дюймовим IPS-екраном із роздільною здатністю 2560×1600 пікселів, частотою оновлення 144 Гц і яскравістю 500 кд/м². Екран підтримує 97% колірного простору DCI-P3, що забезпечує якісне зображення для геймерів.

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Пристрій працює на базі восьмиядерного 16-потокового процесора Ryzen 7 8840HS, що має тактову частоту до 5,1 ГГц. У ньому використовується інтегрована графіка Radeon 780M з архітектурою RDNA 3 та AI-прискорювачем, який забезпечує продуктивність на рівні 39 TOPS (трильйонів операцій за секунду).



Acer показала нові портативні консолі / Фото Acer

Інші характеристики:

16 ГБ LPDDR5X-7500 RAM і SSD-накопичувач M.2 PCIe 4.0 до 2 ТБ.

і SSD-накопичувач до 2 ТБ. Тригери й джойстики з датчиками Холла для точного керування.

Роз'єми: USB4 Type-C (40 Гбіт/с), USB 3.2 Type-C, USB 3.2 Type-A, слот для microSD.

Аудіо: два динаміки по 2 Вт, два мікрофони та аудіовихід 3,5 мм.

Мережі: Wi-Fi 6E та Bluetooth 5.3.

Живлення: акумулятор 55 Вт·год із зарядним пристроєм потужністю 65 Вт.

Розміри: 305×134×22 мм, вага: 750 грамів.



Портативки працюють на процесорі Ryzen 7 8840HS / Фото Acer

Основні характеристики Nitro Blaze 11

Nitro Blaze 11 вирізняється знімними джойстиками, що робить її схожою на консоль Lenovo Legion Go. Також ця модель отримала 10,95-дюймовий IPS-дисплей із роздільною здатністю 2560×1600 пікселів, частотою оновлення 120 Гц, яскравістю 500 кд/м² і 98% охопленням колірного простору DCI-P3.

Як і Nitro Blaze 8, модель Nitro Blaze 11 оснащена процесором Ryzen 7 8840HS, 16 ГБ LPDDR5X-7500 RAM і SSD-накопичувачем M.2 PCIe 4.0 до 2 ТБ.

Додаткові характеристики:

Ідентична аудіосистема та роз’єми, як у Nitro Blaze 8.

Більш потужний зарядний пристрій на 100 Вт для акумулятора на 55 Вт·год.

для акумулятора на 55 Вт·год. Розміри: 364×171×15,9 мм, вага: 1 050 грамів.

Фото Nitro Blaze 8 та 11

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Вартість і доступність

Acer поки не розкрила вартість новинок, залишаючи геймерів у передчутті додаткової інформації.

Завдяки цим новим продуктам Acer розширює свій асортимент ігрових пристроїв, пропонуючи сучасні рішення для портативного геймінгу.