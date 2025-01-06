Acer представила портативные игровые консоли Nitro Blaze 11 и Nitro Blaze 8

Компания Acer официально анонсировала две новые портативные игровые консоли Nitro Blaze 11 и Nitro Blaze 8, которые работают на базе процессоров AMD Ryzen 7 8840HS с архитектурой Zen 4.

Основные характеристики Nitro Blaze 8

Как сообщает 24 Канал, игровая консоль Nitro Blaze 8 выполнена в классическом моноблочном дизайне и оснащена 8,8-дюймовым IPS-экраном с разрешением 2560×1600 пикселей, частотой обновления 144 Гц и яркостью 500 кд/м². Экран поддерживает 97% цветового пространства DCI-P3, что обеспечивает качественное изображение для геймеров.

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Устройство работает на базе восьмиядерного 16-поточного процессора Ryzen 7 8840HS, имеющего тактовую частоту до 5,1 ГГц. В нем используется интегрированная графика Radeon 780M с архитектурой RDNA 3 и AI-ускорителем, который обеспечивает производительность на уровне 39 TOPS (триллионов операций в секунду).



Acer показала новые портативные консоли / Фото Acer

Другие характеристики:

16 ГБ LPDDR5X-7500 RAM и SSD-накопитель M.2 PCIe 4.0 до 2 ТБ.

и SSD-накопитель до 2 ТБ. Триггеры и джойстики с датчиками Холла для точного управления.

Разъемы: USB4 Type-C (40 Гбит/с), USB 3.2 Type-C, USB 3.2 Type-A, слот для microSD.

Аудио: два динамика по 2 Вт, два микрофона и аудиовыход 3,5 мм.

Сети: Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3.

Питание: аккумулятор 55 Вт-ч с зарядным устройством мощностью 65 Вт.

Размеры: 305×134×22 мм, вес: 750 граммов.



Портативки работают на процессоре Ryzen 7 8840HS / Фото Acer

Основные характеристики Nitro Blaze 11

Nitro Blaze 11 отличается съемными джойстиками, что делает ее похожей на консоль Lenovo Legion Go. Также эта модель получила 10,95-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 2560×1600 пикселей, частотой обновления 120 Гц, яркостью 500 кд/м² и 98% охватом цветового пространства DCI-P3.

Как и Nitro Blaze 8, модель Nitro Blaze 11 оснащена процессором Ryzen 7 8840HS, 16 ГБ LPDDR5X-7500 RAM и SSD-накопителем M.2 PCIe 4.0 до 2 ТБ.

Дополнительные характеристики:

Идентичная аудиосистема и разъемы, как у Nitro Blaze 8.

Более мощное зарядное устройство на 100 Вт для аккумулятора на 55 Вт-ч.

для аккумулятора на 55 Вт-ч. Размеры: 364×171×15,9 мм, вес: 1 050 граммов.

Фото Nitro Blaze 8 и 11

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Стоимость и доступность

Acer пока не раскрыла стоимость новинок, оставляя геймеров в предвкушении дополнительной информации.

Благодаря этим новым продуктам Acer расширяет свой ассортимент игровых устройств, предлагая современные решения для портативного гейминга.