Acer выходит на рынок портативок с консолью Nitro Blaze 7: 2 ТБ памяти и 144 Гц дисплей

Компания Acer официально вышла на рынок портативных игровых консолей, представив свое первое устройство в этой категории – Nitro Blaze 7. Эта новинка будет конкурировать с такими известными игроками, как Steam Deck и Asus ROG Ally, предлагая портативный, однако высокопроизводительный вариант для геймеров.

Nitro Blaze 7 оснащен 7-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 1920×1080 пикселей и впечатляющей частотой обновления 144 Гц, что делает его одним из самых крутых экранов среди портативок.

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Дисплей имеет пиковую яркость 500 кд/м² и полный охват цветового пространства sRGB, что обеспечивает яркие и точные цвета. Кроме того, устройство поддерживает технологию AMD FreeSync Premium для более плавного игрового процесса.



Консоль получила яркий 144 Гц дисплей / Фото Acer

Сердцем Nitro Blaze 7 является процессор AMD Ryzen 7 8840HS – восьмиядерный 16-поточный процессор, который работает на частоте до 5,1 ГГц. Этот процессор работает в паре с интегрированной графикой AMD Radeon 780M, 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5x и твердотельным накопителем M.2 NVMe с возможностью хранения до 2 ТБ. Эти характеристики позиционируют Nitro Blaze 7 как мощного конкурента на рынке портативных игровых консолей.



Вид Nitro Blaze 7 сзади / Фото Acer

Устройство питается от аккумулятора емкостью 50 Вт-ч, а пользователи могут заряжать его через один из двух интерфейсов USB Type-C, расположенных как в верхней, так и в нижней части консоли для дополнительного удобства.

Примечательно, что Nitro Blaze 7 не имеет тачпада и задних кнопок, что отличает ее от других устройств в своем классе.

Для воспроизведения звука Nitro Blaze 7 оснащена парой динамиков мощностью 1 Вт, а также 3,5-мм разъемом для наушников для приватного прослушивания. Связь хорошо поддерживается с помощью Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3.

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Acer еще не объявила розничную цену и дату выпуска Nitro Blaze 7, но ожидается, что устройство вызовет значительный интерес среди геймеров, которые ищут мощное и портативное игровое решение.