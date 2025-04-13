Activision работают над продолжением забытой супергеройской франшизы, утверждает инсайдер

Тестер, который недавно сотрудничал с компанией Activision, рассказал, что студия готовит продолжение для давно забытой видеоигры, которая предлагает необычный взгляд на супергеройскую тематику.

Практически среди всех топов видеоигр для которых геймеры требуют продолжения можно увидеть супергеройскую игру с открытым миром Prototype и, как утверждает один пользователь Reddit, это скоро станет реальностью, сообщает 24 Канал.

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Алекс Мерсер вернется на геймерские экраны

В 2009 году мир увидел оригинальную Prototype, которая предлагала неожиданный для тех времен взгляд на супергеройскую тематику с мрачным и жестоким главным героем.

Игра получила преимущественно положительные отзывы и высокие продажи, а ее герой Алекс Мерсер – продолжение собственной истории, став антагонистом для сиквела.

Prototype 2 в свою очередь вышла менее успешной. Из-за засилья багов и довольно примитивного сюжета, игра не оправдала ожиданий разработчиков, поэтому несмотря на сильный старт продаж франшизу "отложили на полку" на долгие годы, пополнив список видеоигровых франшиз, которым нужно продолжение.

И вот теперь, пользователь портала Reddit Bigbyy заявил, что в Activision уже работают над третьей частью игры. По его словам, в Prototype 3 главным героем якобы снова будет Алекс Мерсер. Местом действия проекта станет все тот же Нью-Йорк, а сам герой получит способность перевоплощаться в других людей и "проникать в зоны" с охраной.

Конечно, эту информацию следует принимать с изрядным скептицизмом, но учитывая то, что Activision теперь работают под эгидой Xbox, возрождение серии, которая когда-то была одной из лучших игр на этой консоли выглядит вполне реалистично.