Энтузиаст построил самый маленький аркадный автомат в мире

Книга рекордов Гиннеса представила нового рекордсмена - энтузиаста, который построил самую маленькую рабочую аркадную консоль в мире.

Инженер создал самый маленький в мире аркадный автомат и несмотря на его крошечные размеры – на нем можно сыграть в культовую видеоигру, сообщает 24 Канал.

Рекордно маленький игровой автомат?

24-летний аэрокосмический инженер Киран Патил из Бангалора попал в Книгу рекордов Гиннеса как создатель самого маленького аркадного автомата в мире, информирует Guiness Wolrd Records.

Проект Патила имеет размеры всего 24,85 мм в высоту, 15,25 мм в длину и 15,1 мм в ширину, что делает его меньше батарейки АА типа или кубик рафинированного сахара.

При этом, девайс имеет тактильные кнопки для управления и может запускать версию легендарной аркады Space Invaders.

Девайс в действии: смотрите видео

Самое интересное то, что это не единственный рекорд, который принадлежит молодому человеку.

Как информирует Dexerto, еще в 2019 году он стал автором "самой маленькой функциональной дрели".

