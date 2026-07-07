Актер из Kingdom Come: Deliverance 2 говорит, что успех игры не помог его карьере

Успех видеоигры на мировой арене часто воспринимается как трамплин для всех, кто участвовал в ее создании. Однако реальность игровой индустрии оказывается гораздо суровее по отношению к исполнителям ключевых ролей, даже если их персонажи стали настоящими любимцами миллионов пользователей.

Почему популярность в игре не приводит к новым ролям?

Люк Дейл, который озвучил и сыграл Яна Птачека в масштабной исторической ролевой игре Kingdom Come: Deliverance 2, поделился неожиданными и несколько печальными подробностями своей профессиональной жизни. Несмотря на то, что игра стала одним из самых значимых релизов последних лет и заслужила высокие оценки критиков и сообщества, актер столкнулся с полным игнорированием со стороны крупных игровых студий. Об этом пишет издание GamesRadar.

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В беседе с авторами подкаста Firezide Chat Дейл отметил, что даже миллионы фанатов по всему миру не стали гарантией новых контрактов или прослушиваний в крупных проектах.

Я хотел бы сказать, что Kingdom Come 2, работа, которую я проделал, и тот факт, что ее видели миллионы людей, привели к появлению новых предложений, но этого не произошло,

– прокомментировал актер Люк Дейл, исполнивший роль Яна Птачека в игре Kingdom Come: Deliverance 2.

Ситуация выглядит парадоксально, ведь Ян Птачек – один из самых харизматичных и популярных персонажей серии. Его образ стал узнаваемым лицом франшизы, а сама Kingdom Come: Deliverance 2, по мнению многих экспертов, вполне заслуживала титула "Игра года 2025" наравне с такими гигантами, как Clair Obscur: Expedition 33.

Однако актерское мастерство и успех продукта не помогли Дейлу открыть двери в другие студии. Он отмечает значительный контраст между отношением разработчиков из чешской студии Warhorse Studios и игровой индустрии в целом. По его словам, разработчики оригинальной игры создали прекрасные условия и искренне поддерживали его на протяжении всего творческого процесса.

Я надеялся на это, но всегда подстраховываюсь, потому что не думаю, что индустрия была особенно добра ко мне. Warhorse – настоящие сокровища. Они так поддерживали меня и искренне верили на протяжении всего пути. Но индустрии в целом всегда было наплевать,

– добавил Люк Дейл в беседе с Firezide Chat.

Эксперты рынка объясняют такие трудности общим состоянием современного геймдева. Сейчас индустрия переживает сложные времена: крупные компании массово сокращают штат, а руководство все чаще рассматривает возможность замены людей на искусственный интеллект для озвучивания или создания анимации, чтобы сократить расходы.

В таких условиях конкуренция среди актеров становится ожесточенной, а прежние заслуги часто не принимаются во внимание при выборе новых исполнителей. Даже статус звезды мирового бестселлера не защищает от безработицы в среде, где царит стремление к максимальной экономии и оптимизации.

Как Люк Дейл держится на плаву

Не имея новых предложений от игровых гигантов, Люк Дейл решил самостоятельно монетизировать свою популярность среди игроков. Он активно развивает собственные медиаплатформы, превратившись в успешного контент-мейкера.

На платформе Twitch актер уже собрал аудиторию в 72,2 тысячи подписчиков, а его канал на YouTube насчитывает 177 тысяч подписчиков. Это позволяет ему поддерживать связь с фанатами Найт-Сити и средневековой Богемии, а также получать стабильный доход, не ожидая одобрения от менеджеров крупных корпораций.