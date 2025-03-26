В рамках промоушена премьеры будущего фильма Джейсон Момоа и Джек Блэк поговорили с журналистами о собственных любимых проектах в игровой индустрии, сообщает 24 Канал со ссылкой на Comicbook.

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В то время как один из фанатов Minecraft потратил немало времени, чтобы озвучить главного героя игры голосом актера из фильма, издание Comicbook поинтересовалось у звездного дуэта их отношением к индустрии виртуальных развлечений. Как оказалось, по крайней мере одному из них есть что рассказать.

Конечно этим "кем-то" стал Джек Блэк, признавшийся в любви к игре Red Dead Redemption 2, которую он даже назвал "образом жизни".

Это не игра, а образ жизни. Я наиграл 400 часов, это довольно много, но я ни о чем не жалею. Там красиво, мир удивительный,

– сказал эпатажный актер.

Зато Джейсон Момоа шокировал коллегу, сообщив, что "никогда не слышал об этой игре" и о студии Rockstar.

Ты должен сыграть в нее, это изменит твою жизнь,

– тут же заявил Блэк.

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Наконец Момоа объяснил, что имеет большую склонность к зависимостям, поэтому его опыт в видеоиграх весьма ограничен.

Несмотря на это актер вспомнил, что любил поиграть в культовую франшизу файтингов от Capcom – Street Fighter и сказал, что его любимыми персонажами в ней являются Рю и Бланка.