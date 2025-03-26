У рамках промоції прем'єри майбутнього фільму Джейсон Момоа та Джек Блек поговорили з журналістами про власні улюблені проєкти в ігровій індустрії, повідомляє 24 Канал з посиланням на Comicbook.

До теми Фанат визначив, на якій версії гри Minecraft заснований фільм "Minecraft у кіно"

Блек – справжній геймер, а Момоа не знає що таке RDR 2

У той час як один з фанатів Minecraft витратив чимало часу аби озвучити головного героя гри голосом актора з фільму, видання Comicbook поцікавилося в зіркового дуету їхнім ставленням до індустрії віртуальних розваг. Як виявилося, принаймні одному з них є що розповісти.

Звісно цим "кимось" став Джек Блек, який зізнався у любові до гри Red Dead Redemption 2, яку він навіть назвав "способом життя".

Це не гра, а спосіб життя. Я награв 400 годин, це досить багато, але я ні про що не шкодую. Там гарно, світ дивовижний,

– сказав епатажний актор.

Натомість Джейсон Момоа шокував колегу, повідомивши, що "ніколи не чув про цю гру" та й про студію Rockstar.

Ти повинен зіграти в неї, це змінить твоє життя,

– тут же заявив Блек.

Повне інтерв'ю – дивіться відео

Врешті Момоа пояснив, що має велику схильність до залежностей, тому його досвід у відеоіграх є вельми обмеженим.

Попри це актор пригадав, що полюбляв пограти у культову франшизу файтингів від Capcom – Street Fighter та сказав, що його улюбленими персонажами в ній є Рю і Бланка.