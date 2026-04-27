Новые детали Alien: Isolation 2: Creative Assembly готовит амбициозное продолжение

После короткого тизера продолжения культового хоррора Alien: Isolation в сети появились первые детали о предстоящей игре. Информацию нашли в вакансиях студии Creative Assembly – Сиквел создают на Unreal Engine 5, а сам проект задуман как масштабное многолетнее производство.

После официального подтверждения разработки новой части Alien: Isolation фанаты начали внимательно изучать любые упоминания об игре. Именно так пользователи форума ResetEra обратили внимание на свежие вакансии британской студии Creative Assembly, которые фактически раскрыли первые подробности о сиквеле.

Говорится о вакансиях старшего менеджера по разработке и директора по гейм-дизайну. Именно из описания этих должностей стало понятно, что новая часть, которую пока неофициально называют Alien: Isolation 2, создается уже не на фирменном движке студии.

Что известно о продолжении?

Основой игры станет Unreal Engine 5 от Epic Games. Для серии это важное изменение, ведь оригинальная Alien: Isolation работала на модифицированном Cathode Engine – внутренней технологии Creative Assembly, которую студия создала вместе с AMD специально для этого проекта. В основе этого решения лежал движок игры Viking: Battle for Asgard.

Отдельное внимание в описании вакансии уделено самому геймплею. Новому директору по гейм-дизайну поручат обеспечить "инновационный игровой процесс", который при этом должен оставаться верным атмосфере и духу оригинальной игры. Это означает, что разработчики не планируют радикально менять формулу, сделавшую первую часть культовой среди поклонников научно-фантастических хорроров.

Судя по формулировкам, в сиквеле также останутся ключевые элементы выживания, которые были основой первой игры: напряжение, постоянная опасность и ощущение беззащитности перед ксеноморфом.

Еще один важный момент – масштаб самого проекта. В вакансии упоминается необходимость реализации "амбициозного многолетнего плана выпуска". Это указывает на серьезные планы студии по развитию игры и, вероятно, длинный цикл производства.

Также от кандидата ожидают понимания современных рыночных тенденций и видения того, как меняются требования игроков. Это может означать, что Creative Assembly хочет сделать не просто продолжение, а современный большой релиз, который будет соответствовать новым стандартам индустрии.

Официально сиквел Alien: Isolation был анонсирован еще в октябре 2024 года. Тогда разработчики прямо заявляли, что игра находится лишь на раннем этапе производства. Учитывая новые детали и упоминание о многолетнем плане, быстрого релиза ждать явно не стоит.

Похоже, Creative Assembly настроена сделать не просто вторую часть, а масштабное возвращение одной из лучших игр во вселенной Alien.