Можно купить 14 HIMARS: стримерша похвасталась космическими заработками на OnlyFans
Источник:Amouranth
Кейтлин Amouranth Сирагуса является одной из самых популярных стримерок на Twitch. Одновременно уже в течение 4 лет она ведет свой аккаунт на ресурсе OnlyFans, что принесло ей просто невероятные заработки.
Стримерша начала свою деятельность на платформе OnlyFans 1 января 2020 года. Так что в начале этого года с тех пор исполнилось уже 4 года.
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Космические заработки на OnlyFans
В общей сложности за 4 года Amouranth смогла заработать на платформе невероятные 57 миллионов долларов. По курсу НБУ на 10 января, это 2 миллиарда 178 миллионов гривен.
Как видно из статистики, 20 миллионов долларов Кейтлин Сирагуса получила благодаря подпискам, 10 миллионов ей принесли донаты поклонников, а еще 26 миллионов – личные переписки.
За время полномасштабного вторжения украинцы уже привыкли все большие суммы сравнивать с тем, что за них можно было бы приобрести для войска. Выходит, что свой заработок Amouranth могла бы потратить на:
- 14 систем РСЗО HIMARS (одна такая стоит 4 миллиона долларов),
- почти 2 истребителя F-16 (стоимость одного колеблется в пределах 30 – 35 миллионов долларов),
- 15 артиллерийских систем M777 (стоимость одной – около 3,8 миллиона долларов),
- 6 танков Abrams (стоимость одного – около 8,5 миллиона долларов),
- 23 тысячи 750 коптеров Mavic 3 (стоимость одного составляет 2,4 тысячи долларов).