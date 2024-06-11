Объявлено о новой Anno 117: Pax Romana, которая перенесет нас в Древний Рим

Ubisoft подготовила сюрприз для поклонников градостроительных стратегий. Студия возвращает к жизни франшизу Anno, новая часть которой откроет игрокам Римскую империю, наиболее отдаленное прошлое из всех, что мы сейчас видели. Смотрите тизер Anno 117: Pax Romana.

Показанный ролик не содержит никакого игрового процесса, а лишь служит рекламой, снятой с живым актером и на реальной локации.

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Что мы знаем об Anno 117

В то время как большинство игр серии Anno происходили в европейскую эпоху Великих географических открытий или близко к ней, и была даже пара игр в научно-фантастическом будущем, будущая игра вернет нас в гораздо более ранний период истории.

Anno 117: Pax Romana позволит игрокам перевоплотиться в римского правителя, управляющего провинцией в Лациуме, что на территории современной Италии, или кельтским племенем на территории нынешней Великобритании. В каждой из локаций перед игроками предстанут собственные типы задач и вызовов, которые нужно будет преодолевать. Вы будете строить город по своему усмотрению, управляя всем, от акведуков до сражений в вашем колизее, будете распространять римскую культуру или перенимать кельтские традиции, если пожелаете.

Тизер Anno 117: Pax Romana: видео

За разработкой стоит студия Ubisoft Mainz, которая ранее создала Anno 1800.

Игроки будут исследовать огромную мультикультурную территорию под властью империи и возьмут на себя роль губернатора, которому поручено управлять расходами на поддержание мира,

– говорят разработчики.

Новая часть будет иметь свежую графику, но с тем же стилем и атмосферой, что и в предыдущих играх. Конечно, возвращаются системы управления городом и глубокой запутанной экономики, а также дипломатия и военные аспекты.

Вот, что пишет студия в своем анонсе: "Мы очень рады наконец представить Anno, вдохновленную Римской империей. Это не только самый большой скачок во времени, который мы когда-либо делали, но и открывает перед нами множество возможностей перенести игровой процесс Anno в совершенно новую эпоху, а также представить игрокам много нового контента для исследования. Мы воплотим мечту, которую ждут миллионы игроков стратегий: управляя одной из самых знаковых древних империй, мы выйдем за рамки этого и изменим представление о Римской империи в играх".

Как понятно из названия, события будут происходить в 117 году нашей эры.

Anno 117: Pax Romana выйдет на ПК, а также на PlayStation 5 и Xbox Series X/S где-то в 2025 году.